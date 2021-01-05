Мужчина с ножом, газовый баллончик и спецназ: пассажиры автобуса надолго запомнят эту поездку

Никто не пострадал, полиция задержала мужчину.

По предварительным данным, около 19.00 мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в направлявшемся из Таллинна в Курессааре автобусе угрожал ножом незнакомой ему пассажирке.

«Благодаря профессиональным действиям водителя мужчину удалось вывести из автобуса, остановившегося на заправке в Лихула. На улице водитель, чтобы защитить себя и пассажиров, применил против продолжавшего агрессивно себя вести мужчины перцовый газ и никто не пострадал», - пояснил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон.

«На тревожное сообщение отреагировала полиция в усиленном составе, задержать ведущего себя непредсказуемым образом мужчину помогло подразделение быстрого реагирования. Медики на месте оказали мужчине первую помощь от раздражения, вызванного перцовым газом», - добавил Янсон.

Полицейские задержали 56-летнего гражданина Латвии и доставили его в отделение полиции. Подробности выяснятся в ходе расследования.