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Криста Фишер
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  • Мужчина с ножом, газовый баллончик и спецназ: пассажиры автобуса надолго запомнят эту поездку
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Мужчина с ножом, газовый баллончик и спецназ: пассажиры автобуса надолго запомнят эту поездку

Нож.

ФОТО: Toomas Huik

В понедельник вечером полиции поступило сообщение о мужчине, который в автобусе Таллинн - Курессааре угрожал женщине ножом, передала полиция.

Никто не пострадал, полиция задержала мужчину.

По предварительным данным, около 19.00 мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в направлявшемся из Таллинна в Курессааре автобусе угрожал ножом незнакомой ему пассажирке.

«Благодаря профессиональным действиям водителя мужчину удалось вывести из автобуса, остановившегося на заправке в Лихула. На улице водитель, чтобы защитить себя и пассажиров, применил против продолжавшего агрессивно себя вести мужчины перцовый газ и никто не пострадал», - пояснил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон.

«На тревожное сообщение отреагировала полиция в усиленном составе, задержать ведущего себя непредсказуемым образом мужчину помогло подразделение быстрого реагирования. Медики на месте оказали мужчине первую помощь от раздражения, вызванного перцовым газом», - добавил Янсон.

Полицейские задержали 56-летнего гражданина Латвии и доставили его в отделение полиции. Подробности выяснятся в ходе расследования.

После небольшой задержки автобус продолжил рейс в направлении Курессааре.

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