Коронавирус: Борис Джонсон объявил новый локдаун в Англии, Петербург обогнал Москву по числу заболевших

Борис Джонсон объявил о новых жестких мерах в Англии, в Британии начали колоть вакцину производства AstraZeneca и Оксфордского университета. В России число заболевших в Санкт-Петербурге впервые превысило показатели Москвы. Об этих и других новостях - в нашем ежедневном обзоре ситуации с пандемией в мире.
Борис Джонсон объявил об ужесточении эпидемиологических мер в Англии в связи с неуклонным ростом числа инфицированных. В Японии тем временем надеются, что массовая вакцинация поможет вернуться к нормальной жизни и провести летние Олимпийские игры в Токио, однако пока в столице страны Сovid-19 быстро распространяется, и там может быть объявлено чрезвычайное положение. В России число заболевших в Санкт-Петербурге впервые превысило показатели Москвы.
Об этих и других новостях - в нашем ежедневном обзоре о ситуации с пандемией во всем мире.
И снова локдаун
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телевизионном выступлении объявил о новых ограничительных мерах, которые вводятся на территории всей Англии начиная с полуночи.
По сути они напоминают локдаун, который уже вводился в марте прошлого года. Выходить из дому будет позволено не более, чем на час в день и для строго оговоренных занятий: физические упражнения, покупка продуктов и предметов первой необходимости или оказание помощи.
Людям, если они не работают в ключевых сферах или там, где работа на удалении невозможна (например, на стройках), предписывается по возможности работать из дома, большинство школ будет закрыто, а школьники переводятся на домашнее обучение.
Новые правила для Англии
Людям запрещено покидать дома за исключением экстренных случаев, как это было во время мартовского локдауна
Экстренные случаи включают медицинскую необходимость, поход в магазин за продуктами, физическе упражнения на воздухе, а также поездки на работу для тех, кто не может работать из дома
Все школы и колледжи (за редким исключением) со вторника переходят на дистанционное обучение до февральских каникул
Учреждения для детей дошкольного возраста, такие как ясли, останутся открытыми
Годовые экзамены будущим летом отменяются (или будут проходить по особым правилам)
Студенты университетов не вернутся с каникул в студенческие городки и продолжат обучение дистанционно
Ресторанам разрешено продолжать торговать на вынос едой, но не алкоголем
Спортивные сооружения на открытом воздухе, такие как поля для гольфа, теннисные корты и спортплощадки под открытым небом будут закрыты
Мероприятия для спортсменов-любителей отменяются, однако профессиональным спортсменам, в том числе футбольной премьер-лиге, разрешено продолжать игру
Джонсон предупредил, что Британию ждут трудные времена, но оптимизма терять не нужно.
"Я уверен, что мы вступаем в заключительную фазу борьбы, поскольку с каждой новой прививкой шансы в этой борьбе с коронавирусом склоняются в пользу британского народа, - заявил он. - Благодаря чудесам науки мы не только видим свет в конце тоннеля, но знаем, как попасть туда".
По словам премьер-министра, если все пойдет хорошо, то уже к середине февраля все представители четырех приоритетных групп (туда входят те, кто живет в домах престарелых и работники этих заведений, люди в возрасте за 70 и работники здравоохранения) получат первую дозу вакцины.
По замыслу властей, это обезопасит людей, входящих в группу повышенного риска, и тем самым поможет снять ряд ограничений.
"Если наше понимание этого вируса вновь не изменится коренным образом, если программа вакцинации будет успешной, и, что особенно важно, если все будут следовать установленным правилам, то я надеюсь, что мы начнем выходить из локдауна, откроем школы после февральских каникул и начнем осторожно снижать уровни рисков по регионам", - сказал в заключение Борис Джонсон.
Отчасти поводом для введения новых жестких мер послужило предупреждение главного санитарного врача Англии профессор Криса Уитти о быстром распространении в стране нового штамма коронавируса.
В Британии уже седьмой день подряд регистрируется более 50 тыс. новых случаев в день, в понедельник был поставлен новый рекорд с 58 тыс. заболевших. Только в Англии на утро понедельника в больницах находилось более 26 тыс. пациентов с коронавирусом.
В общей сложности сейчас стационарное лечение от Covid-19 получает больше пациентов, чем на прошлом пике, весной 2020 года, и больницы находятся почти на пределе возможностей.
За Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией оставлено право собственного выбора мер по сдерживанию пандемии.
В Шотландии с полуночи также вводится жесткий карантин, соблюдать который жители будут обязаны в законодательном порядке. Им предписано не покидать дома за исключением случаев крайней необходимости. Школы там будут закрыты до февраля.
В Уэльсе школы и колледжи переводятся на дистанционное обучение по крайней мере до 18 января.
После выступления Бориса Джонсона новые меры обсудит и Северная Ирландия.
Британия не теряет надежду на возвращение к нормальной жизни, и надежда эта связана с массовой вакцинацией населения и, в частности, с применением препарата, разработанного Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Британия стала первой в мире страной, одобрившей применение этой вакцины и начавшей ее использование.
Первым пациентом в мире, получившим Оксфордскую вакцину, в понедельник стал 82-летний Брайан Пинкер, который страдает почечной недостаточностью и находится на гемодиализе в больнице Оксфорда. Сделав прививку, он выразил надежду, что в феврале сможет отметить 48-ю годовщину свадьбы дома вместе с женой Ширли.
У Британии уже есть 530 тыс. доз новой вакцины. Как сообщил Хэнкок в понедельник, в стране открыты 700 прививочных центров, а к концу недели их должно быть более 1 тысячи. Борис Джонсон отметил в воскресенье, что в ближайшие месяцы будут привиты десятки миллионов британцев.
В Британии уже более 1 млн человек получили вакцину Pfizer/BioNTech, которая была одобрена в декабре. Пока прививаются только приоритетные группы населения, но с запуском препарата от AstraZeneca власти надеются значительно расширить охват.
Для этого Британия поменяла принцип вакцинации - интервал между первой и второй прививками увеличен с трех недель до трех месяцев. Этим решением довольны не все, и многие пациенты, уже получившие первую дозу, расстроены необходимостью три месяца ждать второй прививки. Но власти настаивают, что первую дозу должны получить как можно больше жителей, поскольку именно она дает основную защиту от Covid-19, а второй компонент в основном влияет на продолжительность действия.
Преимущество вакцины от AstraZeneca в том, что ее можно хранить в обычном холодильнике, в отличие от препарата Pfizer/BioNTech, которому для хранения требуется температура не выше -70 градусов Цельсия.
Британия заказала 100 млн доз оксфордской вакцины - этого достаточно, чтобы вакцинировать 50 млн человек, а с учетом заказа на вакцину от Pfizer/BioNTech препаратов хватит для всего почти 67-миллионного населения страны.
Россия: Петербург обогнал Москву, заболел Басилашвили
В России, по данным оперативного штаба, впервые с 19 ноября суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил менее 24 тыс. - 23 351 случай.
При этом впервые Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству новых выявленных случаев Covid-19 и смертей от инфекции: там выявлено 3657 новых больных, тогда как в столице зарегистрирован 3591 новый случай.
Общее число заболевших коронавирусом в России составляет более 3,2 млн.
В числе тех, кто заболел коронавирусом в Санкт-Петербурге, оказался и народный артист России Олег Басилашвили. В минувшие выходные он был госпитализирован вместе с женой. "Учитывая возраст врачи предложили госпитализацию, мы не стали отказываться, цитирует Интерфакс дочь Басилашвили Ксению. - Он чувствует себя нормально, ничего страшного нет, никаких ужасных поражений".
86-летний Басилашвили находится в обычной палате, а не в реанимации, сообщила ТАСС директор петербургского Большого драматического театра Татьяна Архипова.
Токио готовится объявить чрезвычайное положение
На фоне резкого роста числа инфицированных власти Японии в понедельник заявили, что в Токио и пригородах может быть объявлено чрезвычайное положение.
По данным вещательной корпорации NHK, в Японии 31 декабря был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 4520, а в воскресенье - 3158. При этом на Токио и пригороды столицы приходится половина всех случаев.
"Даже за три дня новогодних праздников в Токио не стало меньше случаев инфицирования. Мы полагаем, что требуется более жесткий ответ", - сказал премьер-министр Ёсихидэ Суга. При этом он не уточнил, какими именно могут быть ограничительные меры.
Тем не менее Суга настаивает, что правительство страны по-прежнему надеется провести в 2021 году Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены из-за пандемии. Премьер-заявил, что проведение Олимпиады покажет, что человечество победило вирус.
Ранее власти заявляли, что к концу февраля в стране начнется массовая вакцинация.
Китай: очереди за вакциной
Массовая вакцинация на этой неделе продолжается и в Китае, где власти страны надеются сделать прививки миллионам людей до наступления Китайского нового года (в этом году он приходится на 21 февраля).
Как сообщают государственные китайские СМИ, за первые два дня вакцинации первую дозу препарата в Пекине получили более 73 тыс. человек. В китайской столице за получением вакцины выстроились очереди. Первыми прививки делают водителям автобусов и социальным работникам.
31 декабря Китай предварительно одобрил к применению собственную вакцину производства фармацевтической компании Sinopharm.
Индия: споры о вакцине
В Индии общенациональный регулятор All India Drug Action Network выразил серьезную озабоченность в связи с неожиданным одобрением властями вакцины местной разработки Covaxin, которая не прошла всех стадий клинических испытаний.
Как сообщил регулятор, опасения вызывает отсутствие каких-либо данных об ее эффективности, как и отсутствие прозрачности по поводу ее разработки, что вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
Это заявление прозвучало после того, как глава Государственного управления по лекарственным средствам Индии вновь сообщил, что вакцина Covaxin "безопасна и вызывает сильную иммунную реакцию". "Вакцина на 100% безопасна, а такие побочные явления, как небольшая температура, боли в суставах и аллергия довольно распространены при любой иммунизации", - сказал он.
Объявление о том, что в Индии наряду с оксфордской вакциной население будут прививать экстренно одобренной местной, произведенной компанией Bharat Biotech, было сделано в воскресенье.
Премьер-министр Нарендра Моди сразу же назвал это победой индийской науки и фармацевтики.