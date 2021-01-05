Коронавирус: Борис Джонсон объявил новый локдаун в Англии, Петербург обогнал Москву по числу заболевших

В Британии уже более 1 млн человек получили вакцину Pfizer/BioNTech, которая была одобрена в декабре. Пока прививаются только приоритетные группы населения, но с запуском препарата от AstraZeneca власти надеются значительно расширить охват.

Для этого Британия поменяла принцип вакцинации - интервал между первой и второй прививками увеличен с трех недель до трех месяцев. Этим решением довольны не все, и многие пациенты, уже получившие первую дозу, расстроены необходимостью три месяца ждать второй прививки. Но власти настаивают, что первую дозу должны получить как можно больше жителей, поскольку именно она дает основную защиту от Covid-19, а второй компонент в основном влияет на продолжительность действия.

Преимущество вакцины от AstraZeneca в том, что ее можно хранить в обычном холодильнике, в отличие от препарата Pfizer/BioNTech, которому для хранения требуется температура не выше -70 градусов Цельсия.

Британия заказала 100 млн доз оксфордской вакцины - этого достаточно, чтобы вакцинировать 50 млн человек, а с учетом заказа на вакцину от Pfizer/BioNTech препаратов хватит для всего почти 67-миллионного населения страны.

Россия: Петербург обогнал Москву, заболел Басилашвили

В России, по данным оперативного штаба, впервые с 19 ноября суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил менее 24 тыс. - 23 351 случай.

заснеженный Санкт-Петербург EPA

При этом впервые Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству новых выявленных случаев Covid-19 и смертей от инфекции: там выявлено 3657 новых больных, тогда как в столице зарегистрирован 3591 новый случай.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет более 3,2 млн.

В числе тех, кто заболел коронавирусом в Санкт-Петербурге, оказался и народный артист России Олег Басилашвили. В минувшие выходные он был госпитализирован вместе с женой. "Учитывая возраст врачи предложили госпитализацию, мы не стали отказываться, цитирует Интерфакс дочь Басилашвили Ксению. - Он чувствует себя нормально, ничего страшного нет, никаких ужасных поражений".

86-летний Басилашвили находится в обычной палате, а не в реанимации, сообщила ТАСС директор петербургского Большого драматического театра Татьяна Архипова.

Токио готовится объявить чрезвычайное положение

На фоне резкого роста числа инфицированных власти Японии в понедельник заявили, что в Токио и пригородах может быть объявлено чрезвычайное положение.

человек на фоне биржевого индекса EPA Первые биржевые торги нового года в Японии открылись на понижении - на фоне сообщений о введении чрезвычайного положения

По данным вещательной корпорации NHK, в Японии 31 декабря был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 4520, а в воскресенье - 3158. При этом на Токио и пригороды столицы приходится половина всех случаев.

"Даже за три дня новогодних праздников в Токио не стало меньше случаев инфицирования. Мы полагаем, что требуется более жесткий ответ", - сказал премьер-министр Ёсихидэ Суга. При этом он не уточнил, какими именно могут быть ограничительные меры.