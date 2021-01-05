Население Ида-Вирумаа продолжает сокращаться
За 2020 год население Ида-Вируского уезда сократилось на 1848 человек, что соответствует тенденции последних десяти лет, пишет Rus.ERR.
За 2020 год население Ида-Вируского уезда сократилось на 1848 человек, что соответствует тенденции последних десяти лет, пишет Rus.ERR.
Согласно опубликованным МВД Эстонии данным, по положению на 1 января 2021 года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 133 904 жителя, а за прошедший год население сократилось во всех местных самоуправлениях уезда, кроме волости Алутагузе, где регистровая численность населения увеличилась на девять человек.
Число жителей Нарвы за год уменьшилось на 782 человека, Кохтла-Ярве - на 618, Силламяэ - на 189.
Демографические изменения в Ида-Вирумаа соответствуют тенденции последнего десятилетия, в течение которого население уезда сокращалось примерно на 2000 человек в год. Исключением стал 2019 год, когда сокращение составило 4637 человек, что сопоставимо с населением города Нарва-Йыэсуу, волостей Алутагузе или Тойла.