Население Ида-Вирумаа продолжает сокращаться

Согласно опубликованным МВД Эстонии данным, по положению на 1 января 2021 года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 133 904 жителя, а за прошедший год население сократилось во всех местных самоуправлениях уезда, кроме волости Алутагузе, где регистровая численность населения увеличилась на девять человек.

Число жителей Нарвы за год уменьшилось на 782 человека, Кохтла-Ярве - на 618, Силламяэ - на 189.