Уровень зарегистрированной безработицы вырос до 8,4%

Согласно данным Кассы страхования от безработицы, общее количество безработных в стране к концу прошлой недели составило 54 312 человек, а это значит, что уровень зарегистрированной безработицы равен 8,4%.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 13,3%, а самым низким в Йыгевамаа - 5,4%.

В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся 8089 человек, а в Йыгевамаа - 713.

В Таллинне сейчас насчитывается 18 887 безработных, в Тарту - 3178, в Нарве - 3784.