Уровень зарегистрированной безработицы вырос до 8,4%
Зарегистрированная безработица в Эстонии продолжает расти. За последнюю неделю ее уровень вырос с 8,3% до 8,4%, пишет Rus.ERR.
Зарегистрированная безработица в Эстонии продолжает расти. За последнюю неделю ее уровень вырос с 8,3% до 8,4%, пишет Rus.ERR.
Согласно данным Кассы страхования от безработицы, общее количество безработных в стране к концу прошлой недели составило 54 312 человек, а это значит, что уровень зарегистрированной безработицы равен 8,4%.
Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 13,3%, а самым низким в Йыгевамаа - 5,4%.
В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся 8089 человек, а в Йыгевамаа - 713.
В Таллинне сейчас насчитывается 18 887 безработных, в Тарту - 3178, в Нарве - 3784.
Напомним, что, по прогнозам Банка Эстонии, уровень безработицы несколько вырастет из-за второй волны вируса, достигнув пика чуть более 10% в начале 2021 года, а к 2023 году упадет почти до 7%.