Проясним ⟩ Что лучше: сдавать квартиру с мебелью или без нее?
Каждый, кто впервые сдает квартиру внаем, задумывается, что лучше: полностью обставить квартиру или наоборот, вывезти из нее всю мебель, разбирался портал Kodustiil.
Каждый, кто впервые сдает квартиру внаем, задумывается, что лучше: полностью обставить квартиру или наоборот, вывезти из нее всю мебель, разбирался портал Kodustiil.
Аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк рассуждает на портале KV.EE, что обычно в Эстонии съемная квартира воспринимается исключительно как временное жилье.
Наниматель любит свободу и не хочет связывать себя вещами, для которых в случае переезда потребуется искать место хранения. Поэтому он предпочитает снимать меблированную квартиру.
Другой вопрос - какая мебель должна быть в квартире обязательно. Это, безусловно, кухонная мебель и встроенные шкафы. Обязательно нужно поставить диван, журнальный столик, обеденный стол со стульями, кровать, тумбу под телевизор. Кроме того, холодильник и стиральная машина тоже обязательны. А как же без люстр и других светильников? Наличие в съемной квартире посудомоечной машины, телевизора и пылесоса приветствуется, но не обязательно.
Конечно, есть наниматели, которые предпочитают снимать совершенно пустые квартиры. Правда, кухонная мебель, как правило, требуется и этой категории клиентов. Например, пустую квартиру с удовольствием снимет семья, которая ждет окончания строительства дома и уже имеет свою мебель. Но честно говоря, таких нанимателей найти очень сложно, если ни невозможно.
Обычно при сдаче квартиры внаем срабатывает закон Мэрфи: обставленной квартирой может заинтересоваться потенциальный наниматель, у которого есть своя мебель, а стоит вывезти всю мебель на дачу, как появится клиент, которому нужно все, начиная с кухонного полотенца.
И в заключение немаловажная деталь: даже при самом скромном дизайне сдающаяся внаем квартира должна быть чистой и аккуратной.