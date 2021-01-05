Turkish Airlines отложила начало полетов из Таллинна в Стамбул

"На данный момент авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что открытие линии откладывается на начало февраля. Но это во многом связано с реальным спросом на этот маршрут. Другими словами, если люди по-прежнему не могут летать в отпуск из-за ограничений, тогда нет смысла начинать открывать эту линию. Если вирус сейчас отступит, ситуация стабилизируется, то в Turkish Airlines заявили, что с радостью снова откроют эту линию", - прокомментировал Пяргмяэ.