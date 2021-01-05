Вт, 5.01.2021
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Кристина Каллас
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Turkish Airlines отложила начало полетов из Таллинна в Стамбул

Самолет авиакомпании Turkish AIrlines. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, турецкая авиакомпания Turkish Airlines перенесла возобновление работы маршрута Таллинн - Стамбул на начало февраля, пишет Rus.ERR.

Изначально перевозчик планировал вновь начать летать из Стамбула в Таллинн с 16 января, но, согласно последней информации, работа линии будет возобновлена не раньше февраля.

"На данный момент авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что открытие линии откладывается на начало февраля. Но это во многом связано с реальным спросом на этот маршрут. Другими словами, если люди по-прежнему не могут летать в отпуск из-за ограничений, тогда нет смысла начинать открывать эту линию. Если вирус сейчас отступит, ситуация стабилизируется, то в Turkish Airlines заявили, что с радостью снова откроют эту линию", - прокомментировал Пяргмяэ.

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