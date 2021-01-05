За сутки в Эстонии прибавилось 429 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 311 человек. Из них на Таллинн приходится 234 новых случая.

В Ида-Вирумаа добавилось 27, в Тартумаа — 20, в Пярнумаа — 12, в Ярвамаа — десять, в Вильяндимаа — девять, в Ляэне-Вирумаа — семь, в Валга-, Рапла- и Вырумаа — по пять, на Сааремаа — четыре, в Ляэнемаа — два и в Йыгевамаа — один новый случай. В 11 случаях место жительства не было зарегистрировано в Регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения за последние 14 дней составила 549,14 , доля первичных позитивных тестов от общего количества тестов – 12,5%.

За сутки открыто 34 новые истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 397 пациентов. Скончались шесть человек.

В Эстонии вакцинацию от коронавируса прошли 3188 человек.

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Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 248 758 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2300 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 591.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Оставайтесь дома

Сведите к минимуму контакты с другими людьми и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск заразиться самому и заразить членов семьи. Отмените всевозможные празднования и старайтесь избегать больших скоплений людей.

В Эстонии растет число случаев заражения коронавирусом. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маску!

Известно, что коронавирусная инфекция протекает тяжелее именно у людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями, и в результате им с большей вероятностью потребуется лечение в больнице. Нужно сделать всё от себя зависящее, чтобы не заразить их. Давайте больше общаться по телефону или через интернет, и будем находиться физически рядом.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.