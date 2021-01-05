Эксперты предупреждают: бедные станут еще беднее, богатые разбогатеют

У потери рабочих мест, вызванной пандемией, по оценке ученых, могут быть долгосрочные последствия. «У людей, которые начинают свою карьеру во время экономического спада на низкой зарплате, и через десять лет будет более низкий доход, зачастую у них проблемы с самооценкой и они совершают больше преступлений», - сказал доцент экономики Северо-западного университета США Ханнес Швандт.

У офисных работников дела в кризис шли лучше. Многие из них могут работать удаленно, что сокращает, например, расходы на транспорт. Их доходы также были более стабильны, они больше экономили и благодаря этому чувствуют себя в плане будущего более уверенно.

По оценке Всемирной организации труда, до 40% людей, входящих в категорию наиболее высокооплачиваемых, во время пандемии могли работать из дома. Это в два с лишним раза больше, чем среди людей с более низким доходом. Кроме того, во многих странах уменьшилось именно число рабочих мест с низкой квалификацией, в то время как число рабочих мест, требующих высшего или профессионального образования, выросло.

Как и в Эстонии, во многих странах сбережения накопления домохозяйств в кризис выросли. Исследования некоторых стран показывают, что прежде всего выросли сбережения людей с высоким доходом. Богатые увеличили накопления в том числе за счет более широких возможностей для инвестиций. Рынки акций после резкого спада в начале пандемии быстро восстановились, а многие важные индексы акций в конце года установили рекорды. У бедных или оставшихся без работы людей такие возможности для инвестирования отсутствуют.

Кризис на многих повлиял в разных направлениях

Михкель Нестор ФОТО: Jaanus Lensment

Михкель Нестор

Экономический аналитик SEB

Картина по экономическим секторами и даже внутри них очень разная. Некоторые розничные продавцы весьма обеспокоенно говорят о серьезном кризисе. В то же время если взглянуть на средний рост объемов продаж в розничной торговле, год был прекрасным. Кризис ударил по определенным сегментам. Если у человек был алкогольный магазин в Таллиннском порту, то во время пандемии у него действительно возникла очень большая проблема, в то время как у владельцев интернет-магазинов в коронакризис наблюдался сильный рост.

Вопрос богатства и бедности – глобальная философская тема. Думаю, что все согласятся с тем, что без вмешательства Европейского центробанка речь шла бы о катастрофе и мы действительно получили бы полномасштабный кризис и увидели бы еще большие цифры безработицы. Имущественное неравенство между людьми – это проблема, и она, очевидно, будет вызывать политические бури. Сейчас оно будет только набирать обороты: у богатых людей, имеющих акции и недвижимость, стоимость их имущества в ходе коронакризиса выросла. Те, у кого имущества не было или было низкооплачиваемое место работы, например, в гостиничном деле или общепите, они явно окажутся проигравшими в этом кризисе. Им, на самом деле, никак это не компенсировали.

Неравенство среди людей, скорее, вырастет. Если человек работает, например, в сфере обслуживания, я не вижу, что в этом году в этом секторе возникло давление, повышающее зарплату. Там фирмы не могут этого сделать и хватает свободных работников. В то же время те отрасли экономики, где в кризис не было особенных сокращений и рост зарплат существенно не замедлился, там останется та же проблема, что была и до кризиса: хороших работников негде взять. Здесь самый понятный пример – IT-сектор, где давление на зарплаты по-прежнему наиболее сильно. Кажется, что людей, которые уже получали более высокую зарплату и имеют более высокое образование, ждет приличный рост зарплат.

Если искать в этом кризисе нечто положительное, я думаю, что из-за небольшого экономического спада мы на относительном уровне стали на шаг ближе к богатым странам Европы, в число которых мы всегда стремились.