Вт, 5.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • На новогодние праздники отелям страны помогли внутренние туристы
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На новогодние праздники отелям страны помогли внутренние туристы

Номер в гостинице Hestia.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Новогодние праздники были отмечены всплеском внутреннего туризма. Но это касалось прежде всего регионов, в которых сейчас нет вызванных распространением коронавируса ограничений, пишет Rus.ERR.

По словам председателя Союза гостиниц и ресторанов Айна Кяппа, заполняемость таллиннских гостиниц в канун Нового года составляла около двадцати процентов,  а оборот был на 80 процентов ниже, чем в тот же период прошлого года.

Кяпп добавил, что некоторые жители Харьюского уезда поехали отдыхать в другие регионы страны - в основном в Тартумаа, Пярнумаа, Южную Эстонию и на острова. 

Председатель правления тартуских отелей "Лондон", "Паллас" и "София" Верни Лоодмаа сообщил ERR, что в конце года их заполняемость была выше ожидаемой, но не такой высокой, как обычно. 

По его словам, сейчас вообще нет иностранных туристов, а также тех соотечественников, кто бронируют гостиницу в последний момент.

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