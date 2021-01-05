Вт, 5.01.2021
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
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  • Уже третий случай: в Харьюмаа обнаружен вирус африканской чумы свиней
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Уже третий случай: в Харьюмаа обнаружен вирус африканской чумы свиней

Кабанчики.

ФОТО: OVE MAIDLA/PM/SCANPIX BALTICS

В конце года, 28 декабря, у кабана, который был добыт в охотничьем районе Козе в Харьюмаа, был обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Всего там застрелили 16 кабанов, у одного из них был вирус АЧС. Также у одной свиноматки имелись антитела, сообщает Эстонское общество охотников.

Во второй половине 2020 года кабаны с АЧС были найдены как в Ляэне-Вирумаа, так и в Рапламаа. 15 декабря вирус африканской чумы свиней был выявлен в образце крови взрослого кабана, добытого в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа. Спустя несколько дней, 19 декабря, вирус АЧС был обнаружен у кабана, на которого также охотились в волости Виру-Нигула. 

25 августа в деревне Тоомья в волости Рапла (Рапламаа) был найден больной кабан. До этого в течение полутора лет охотники имели дело с кабанами с антителами и животными, которые подверглись воздействию АЧС, но сам вирус или возбудитель у них обнаружен не был.

Поэтому была надежда, что леса будут объявлены свободными от чумы, но с обнаружением больных кабанов она была разбита. 

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