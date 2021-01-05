Уже третий случай: в Харьюмаа обнаружен вирус африканской чумы свиней

Во второй половине 2020 года кабаны с АЧС были найдены как в Ляэне-Вирумаа, так и в Рапламаа. 15 декабря вирус африканской чумы свиней был выявлен в образце крови взрослого кабана, добытого в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа. Спустя несколько дней, 19 декабря, вирус АЧС был обнаружен у кабана, на которого также охотились в волости Виру-Нигула.

25 августа в деревне Тоомья в волости Рапла (Рапламаа) был найден больной кабан. До этого в течение полутора лет охотники имели дело с кабанами с антителами и животными, которые подверглись воздействию АЧС, но сам вирус или возбудитель у них обнаружен не был.