От Абрамовича до Сталлоне: какое жилье покупали знаменитости в 2020 году

Пандемия COVID-19 не заставила знаменитостей отказаться от приобретения элитной недвижимости по всему миру. В этом году актеры, бизнесмены и певцы покупали особняки, коттеджи, квартиры и даже усадьбы.

Бибер приобрел усадьбу за $25,8 млн

Канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли Болдуин приобрели за $25,8 млн поместье в районе Беверли-Парк (Лос-Анджелес). Общая площадь усадьбы — более 1000 м2. В доме семь спален и десять ванных комнат. Также здесь просторная гостиная, рабочий кабинет, библиотека и столовая с кухней. Некоторые стены дома, выходящие на лужайку и внутренний двор, сделаны из стекла. Кроме того, в поместье есть винный погреб, тренажерный зал и домашний кинотеатр. На территории общей площадью больше 1 га расположены искусственный пруд, бассейн, теннисный корт, гостевая и обеденная зона с барбекю и печью.

Абрамович купил виллу за $64 млн

Бизнесмен Роман Абрамович в начале 2020 года купил виллу в курортном городе Герцлия-Питуах, расположенном в 15 км от Тель-Авива. Покупка, по данным издания Globes, обошлась ему в рекордные для Израиля 226 млн шекелей ($64,5 млн). Площадь поместья составляет 9,5 тысяч м2. На территории расположены два дома, спроектированные архитектором Орли Шарм: основное здание площадью 2 000 м2 и гостевой коттедж площадью 1 000 м2. Кроме того, на вилле оборудованы теннисный корт и бассейн с гидравлическим дном, которое может быть поднято и превращено в площадку для мероприятий.

Джулия Робертс приобрела дом за $8,3 млн

Этой весной американская актриса, лауреат премии «Оскар» Джулия Робертс купила особняк постройки 1907 года в Сан-Франциско. Дом стоимостью $8,3 млн расположен в районе Пресидио-Хайтс. Пятиэтажное здание в стиле эпохи Возрождения было спроектировано архитектором Сильвеном Шнайттахером. Площадь нового дома Робертс составляет 6,2 тыс. кв. футов (575 м2). Здесь пять спален, четыре санузла, встроенная ванная комната для собак, просторная гостиная с камином, бар, столовая и винный погреб, вмещающий тысячу бутылок.

Том Круз арендовал пентхаус за £335 тысяч

Голливудский актер Том Круз арендовал в лондонском отеле Corinthia двухэтажный пентхаус, который раньше принадлежал британской королеве Елизавете II. Круз поселился здесь на время съемок фильма «Миссия: невыполнима 7». За месяц проживания в апартаментах актер заплатил £335 тысяч. Из квартиры открывается вид на реку Темзу и легендарное колесо обозрения «Лондонский глаз». В пентхаусе актера четыре спальни и столько же ванных комнат, три гостиные с панорамными окнами и просторная терраса на крыше. Интерьер выполнен в светлых тонах.

Что приобрели Сильвестр Сталлоне, Кайли Дженнер и Дженнифер Лопес, можно узнать ЗДЕСЬ.