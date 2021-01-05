Сборную Эстонии по футболу возглавил швейцарец Томас Хэберли
Новым главным тренером сборной Эстонии по футболу стал швейцарец Томас Хэберли (46), пишет Rus.ERR.
Новым главным тренером сборной Эстонии по футболу стал швейцарец Томас Хэберли (46), пишет Rus.ERR.
О назначении швейцарского специалиста на этот пост во вторник сообщил Эстонский футбольный союз.
В штаб Хэберли войдут его соотечественник Михаэль Мюллер, а также эстонские тренеры Норберт Хурт, Март Поом и Андрес Опер.
Контракты с Хэберли и членами его тренерского штаба будут действовать до конца 2022 года.
Предыдущим главным тренером сборной Эстонии по футболу был Карел Воолайд, под руководством которого национальная команда не одержала ни одной победы.
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