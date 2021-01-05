Сборную Эстонии по футболу возглавил швейцарец Томас Хэберли

О назначении швейцарского специалиста на этот пост во вторник сообщил Эстонский футбольный союз.

В штаб Хэберли войдут его соотечественник Михаэль Мюллер, а также эстонские тренеры Норберт Хурт, Март Поом и Андрес Опер.

Контракты с Хэберли и членами его тренерского штаба будут действовать до конца 2022 года.

Предыдущим главным тренером сборной Эстонии по футболу был Карел Воолайд, под руководством которого национальная команда не одержала ни одной победы.