Продавцы топлива подняли цены
Вчера вечером розничные торговцы моторным топливом подняли на заправках цены на бензин и дизель на 11 центов, сообщает Postimees.
Вчера вечером розничные торговцы моторным топливом подняли на заправках цены на бензин и дизель на 11 центов, сообщает Postimees.
Теперь литр бензина 95 стоит 1,259 евро, 98 — 1,309 евро. За литр дизельного топлива придется отдать 1,089 евро.
17 декабря розничные торговцы моторным топливом сообщили, что снизят цены на топливо на 10 центов до начала первой рабочей недели нового года. В предпраздничный период литр бензина 95 стоил 1,149 евро, 98 — 1,199 евро. Цена литра дизельного топлива составляла 0,979 евро.
Повышение цен означает, что теперь, например, за заправку 50-литрового топливного бака придется заплатить на 5,5 евро больше, чем в праздники.
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