Вт, 5.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
7 мин для прочтения

Ланно: мы слишком маленькие, чтобы заказывать вакцину самостоятельно

По словам Юллара Ланно, за шесть недель надеются вакцинировать медицинских работников, потом за четыре недели работников и пациентов домов попечения и учреждений сестринской помощи.

ФОТО: Konstantin Sednev

Руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно хотел бы адаптировать свой департамент таким образом, чтобы он мог работать в любой ситуации. В том числе, в кризисное время. Во-вторых, он считает важным обновить базы данных, а в-третьих, он хочет определить нынешнее положение скорой помощи и больниц. Другими словами: он готов сделать все, чтобы Департамента здоровья оправдывал возложенные на него ожидания, пишет Postimees.

- Ушедший год внес изменения в вашу жизни: три месяца назад вы возглавили Департамент здоровья. Что в новой роли вас удивило?

- Я был готов к этому вызову, мне помогают жизненный опыт и опыт руководства, но, попав на место, я обнаружил измученную организацию, которая и к лету еще не успела прийти в себя. Неестественно длинные рабочие дни, которые начинались в восемь утра и продолжались до полуночи. Вторую волну пришлось встречать с той же командой.

- На загнанной лошади забег не выиграть. Сколько работников пришлось еще нанять?

- Первым помощником Департамента здоровья стали государственные учреждения, в которых имеются тысячи работников: Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Центр тревоги и подчиняющиеся Министерству социальных дел учреждения. При второй волне пришли добровольцы, наняли и новых работников для самого Департамента здоровья. Всего через нас прошли тысячи помощников: одни заканчивают, другие начинают, точных цифр я назвать не могу.

- Какую работу выполняют помощники?

- Как правило, обзванивают носителей вируса и их близкие контакты, всего мы наблюдаем около 25 000 человек. Кроме того, консультируют школы и предприятия.

- В отличие от вашей предшественницы, вас считают руководителем, который не спорит, а делает то, что ему приказывают. Согласитесь?

- Не соглашусь.

- Какой же вы руководитель?

- Руководителем высшего звена я проработал 17 лет, руководил всеми криминальными лабораториями Европы, представлял Европу в мире. У меня есть знания, чтобы понимать, с какой реакцией и чувствительностью решать разные вопросы. Я не являюсь тем, кто только повинуется, могу делиться своими знаниями и опытом.

- У бывшего руководителя отделения экстренной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая были глубокие знания в области инфекционных заболеваний, но его не слушали.

- Мой опыт говорит, что слушают всех, кто достаточно эрудирован и является профессионалом в своей области.

- Насколько руководящая работа в Институте судебной экспертизы отличается от Департамента здоровья?

- Разный темп. Раскрытие преступления и судебный процесс в среднем длятся восемь лет, на экспертизы из этого уходят шесть-восемь месяцев. В Департаменте здоровья решения нужно принимать за часы, часто к завтрашнему утру, но там работают в два раза больше людей. На прежнем месте работы сформировались свои команда и ценности учреждения, сейчас я руковожу учреждением, которое постоянно меняется. И в будущем тоже.

- Весной в Министерстве социальных дел обещали составить к осени план, чтобы справиться со второй волной вируса. Какой план ждал вас при вступлении в новую должность?

- Должен сказать, что я начал работу со своим планом, поскольку ничего мне тогда не дали. Коллеги помогли вжиться в новую роль.

- Вакцинация — это одна из частей плана борьбы с эпидемией, насколько она подготовлена?

- К четвертой неделе октября мне было ясно, что нужно будет делать, и кто отвечает за отрезки работы.

- В США, Великобритании и Израиле развернута массовая вакцинация. Эстония надеется на европейскую солидарность, но Германия и сама докупает вакцину и активно вакцинирует. Не нужно ли было Эстонии тоже пойти по пути Германии?

- Мне смешно, когда Эстонию сравнивают с Израилем. К Европе нужно подходить целиком и сравнивать ее, например, с настолько же большой Австралией. Прежде всего, нужно смотреть на долю вакцинированных, учитывать количество заболевших, добавлять тех, кто уже переболел, у кого в крови имеются антитела, а после смотреть на целостную картину при сравнении стран.

Приводя в пример одну страну можно показать, насколько мы ничтожны, но скорее можно было бы спросить, как Финляндии удалось удержать заболеваемость на таком низком уровне, и почему наши люди ведут себя иначе.

Европейские возможности для ведения переговоров намного больше, чем у Эстонии. Я более девяти лет отработал в автомобильной промышленности и очень хорошо знаю, как совершаются крупные сделки.

- Эстонии не стоит и пытаться покупать напрямую?

- Мы — маленькая страна, во-вторых, предпочтение получают те, у кого больше информации. Один из заводов Pfizer находится в Бельгии, второй в Германии, и на месте раньше других узнают, где освобождается какая-то партия, но по первой, предназначенной для ЕС партии, каждая из стран-членов получила 9750 доз вакцины.

- На выходных в Раплаской больнице были испорчены 20 спасительных для жизни доз вакцины. Что Департамент здоровья делает для предотвращения таких случаев, и когда могли бы выясниться результаты надзорного производства?

- Департамент здоровья всегда оповещают обо всех случаях. И об этом тоже. Для дальнейшей деятельности бдительность могут повысить все заказывающие вакцину учреждения, и сам Департамент здоровья тоже. Людям свойственно ошибаться, но это показывает и те места, где нужно повысить эффективность.

- Организацию вакцинации раскритиковал семейный врач Мадис Вескимяги, который получил время для вакцинации команды из 20 человек через 12 дней после начала всего процесса. Вы ответили, что доктор опоздал с заказом. Как так?

- В первую очередь право на вакцинацию медицинских работников получили 20 больниц, 53 центра семейных врачей и три станции скорой помощи. Они планируют, кто и когда придет на место, и соответственно заказывают вакцину. Если доктор Вескимяги не является членом Общества семейных врачей, то, может быть, информация не дошла до него в правильное время.

- Почему медики из Тыстамаа должны ездить на вакцинацию в Пярну?

- И не только из Тыстамаа, но и в других частях Эстонии все точно так же, поскольку вакцины мало, и нет смысла отправлять ее повсюду микропартиями. Когда вакцины станет больше, согласно плану увеличим и количество мест вакцинации.

- Где можно точнее ознакомиться с планом вакцинации?

- План не является открытым, но, например, медицинских работников мы планируем вакцинировать за шесть недель. За следующие четыре недели уже работников домов попечения и учреждений сестринской помощи, их клиентов и пациентов. Дальше уколы получают вооруженные силы и работники тюремной медицины. Если Европейский департамент лекарств выдаст разрешение на использования вакцин Moderna и AstraZeneca, мы сможем начать действовать быстрее.

Больницы и семейные врачи заявили, что справятся с необходимым вакцинированием справятся, при увеличении объемов в будущем мы можем подумать о привлечении и частных клиник.

- Вы сказали, что качество медицинских услуг нуждается в обобщении. Что хорошо, а что плохо?

- Систему качества семейных врачей создали много лет назад, годами выбирают лучшие клиники, имеются и инструкции. Системной проблемы я в этом секторе не вижу. За три месяца в Департамент здоровья поступило пять-шесть жалоб на отдельных врачей, лишь две из которых касались семейных врачей. Может быть и так, что если людям какой-то семейный врач не подходит, то от него уходят и у какого-то другого врача список становится слишком большим. Тогда стоит поинтересоваться, как врач с большим количеством пациентов справляется без недовольства людей.

- Качество работы семейных врачей по Эстонии в целом на хорошем уровне?

- Я считаю, что даже на слишком хорошем уровне. Моя жена начала работать семейным врачом в 1999 году, и поэтому, как сторонний наблюдатель, я наблюдал за впечатляющим развитием.

- Департамент здоровья надзирает за семейными врачами. И семейные врачи довольны Департаментом здоровья?

- На первых совещаниях было много недоверия и обвинений, но это закончилось в ходе последующих соприкосновений. Теперь вы можете сами поинтересоваться у семейных врачей, довольны ли они. Я верю в то, что идет конструктивный диалог.

- Как вам видится больничная сеть?

- Заметна разница в качестве у больших больниц и больниц в маленьких городах. Крупные центры ушли далеко вперед, и теперь нужно помочь отстающим.

- Как это сделать?

- Возможностей много, начиная с повышения компетентности людей, обобщения качества рабочих процессов и данных. Придется использовать подход «позаботься и поделись», при котором сильные помогают слабым.

- В ноябре хакеры украли личные данные 9157 ковидных больных и их близких контактов. Инспекция защиты данных начала расследование в отношении Департамента здоровья по поводу незаконного управления базой данных и утечки данных из нее. Как департамент наказали?

- Преступление расследует прокуратура. Насколько мне известно и Инспекция защиты данных своего решения не вынесла, но кибер-преступность — это очень серьезная проблема по всему миру. На прошлом рабочем месте, например, я слышал, как в Америке данные одной больницы просто заблокировали и не отдавали без выплаты выкупа. От этого помогают только безопасные инфосистемы.

В Департаменте здоровья мы связались с людьми, чьи данные скопировали, и предложили возможность узнать, какая точно информация о них утекла. Эта работа сейчас завершена.

- Насколько из-за короны сократилась работа по надзору и развитию?

- Около 40 процентов работников отправлены в помощь для общения с носителями вируса и их контактами в Северо-Эстонский отдел, другие регионы сейчас справляются своими силами. Государственные обязательства, как выдача лицензий на деятельность, выполняются, но пока вирус распространяется и предубеждения общества не позволяют выполнять всю обычную работу, часть работы временно страдает.

- Какие три задачи вы поставили перед собой в наступившем году?

- Во-первых, адаптировать департамент таким образом, чтобы он мог справляться со всеми своими задачами, и в новых кризисах, и следующие пять лет работать самостоятельно. Во-вторых, нужно обновить базы данных. В конце прошлого года в Европе было одобрено первое искусственное сердце, которое можно пересаживать людям. Такие же умные приборы вне тела прежде использовались для поддержания ритма сердца, но 5G-технология помогает создавать новое оборудование. Тут Департамент здоровья должен приспособиться. В-третьих, в картировании нуждается скорая помощь, нынешнее положение первичной помощи и больниц. Кроме того, лаборатории должны уметь определять мутации вирусов.

- Как вы встретили Новый год?

- Новый год встретили семьей в компании семьи друзей — впятером, примерно в километре от Департамента здоровья, так что, при необходимости я мог быстро попасть на рабочее место.

- Необходимость не возникла?

- Нет, поскольку медицинская оценка рисков и инструкции поведения о компаниях празднующих были переданы полиции. Нужно также поблагодарить жителей Эстонии за хорошее поведение в новогоднюю ночь.

- Однако фото в СМИ показывали, что Новый год встретили на улицах городов целуясь и весело проводя время.

- Нет ничего плохого в том, что живущие под одной крышей члены одной семьи делятся положительными эмоциями, и я уверен, что те, кто был болен, этого не делал.

- Молодежь в моменты радости забывается?

- Нельзя так прямо сказать. Осведомленность нашей 15-летней дочери и ее друзей очень высокая: они очень хорошо поняли, что нужно носить макси. Я не могу говорить о поведении всех подростков, они все разные, но кажется, что в целом серьезность ситуации понимается.

- Что вы думаете о важности разъяснения ситуации для противников масок и вакцины?

- Опросы общественного мнения еще осенью показали, что вакцинироваться хочет 60 процентов населения. Противники остаются в меньшинстве, большинство хотят освободиться от угрозы заражения и вернуться к допандемической жизни.

Юллар Ланно

Родился 8 января 1969 года

1993 — закончил медицинский факультет ТУ, врач общей практики

1997-2004 — директор по развитиюToyota Baltic AS

2004-2006 — построил и руководил SA Merimetsa Tervisekeskus, который сдает помещения семейным врачам, в том числе, его супруге — Рийн Ланно

2006-2020 — директор Эстонского института судебной экспертизы

С 1.10.2020 — генеральный директор Департамента здоровья

2001-2008 — член Партии реформ, 2005-2007 — депутат Таллиннского городского собрания

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back