Ланно: мы слишком маленькие, чтобы заказывать вакцину самостоятельно

- В США, Великобритании и Израиле развернута массовая вакцинация. Эстония надеется на европейскую солидарность, но Германия и сама докупает вакцину и активно вакцинирует. Не нужно ли было Эстонии тоже пойти по пути Германии?

- Мне смешно, когда Эстонию сравнивают с Израилем. К Европе нужно подходить целиком и сравнивать ее, например, с настолько же большой Австралией. Прежде всего, нужно смотреть на долю вакцинированных, учитывать количество заболевших, добавлять тех, кто уже переболел, у кого в крови имеются антитела, а после смотреть на целостную картину при сравнении стран.

Приводя в пример одну страну можно показать, насколько мы ничтожны, но скорее можно было бы спросить, как Финляндии удалось удержать заболеваемость на таком низком уровне, и почему наши люди ведут себя иначе.

Европейские возможности для ведения переговоров намного больше, чем у Эстонии. Я более девяти лет отработал в автомобильной промышленности и очень хорошо знаю, как совершаются крупные сделки.

- Эстонии не стоит и пытаться покупать напрямую?

- Мы — маленькая страна, во-вторых, предпочтение получают те, у кого больше информации. Один из заводов Pfizer находится в Бельгии, второй в Германии, и на месте раньше других узнают, где освобождается какая-то партия, но по первой, предназначенной для ЕС партии, каждая из стран-членов получила 9750 доз вакцины.

- На выходных в Раплаской больнице были испорчены 20 спасительных для жизни доз вакцины. Что Департамент здоровья делает для предотвращения таких случаев, и когда могли бы выясниться результаты надзорного производства?

- Департамент здоровья всегда оповещают обо всех случаях. И об этом тоже. Для дальнейшей деятельности бдительность могут повысить все заказывающие вакцину учреждения, и сам Департамент здоровья тоже. Людям свойственно ошибаться, но это показывает и те места, где нужно повысить эффективность.

- Организацию вакцинации раскритиковал семейный врач Мадис Вескимяги, который получил время для вакцинации команды из 20 человек через 12 дней после начала всего процесса. Вы ответили, что доктор опоздал с заказом. Как так?

- В первую очередь право на вакцинацию медицинских работников получили 20 больниц, 53 центра семейных врачей и три станции скорой помощи. Они планируют, кто и когда придет на место, и соответственно заказывают вакцину. Если доктор Вескимяги не является членом Общества семейных врачей, то, может быть, информация не дошла до него в правильное время.

- Почему медики из Тыстамаа должны ездить на вакцинацию в Пярну?

- И не только из Тыстамаа, но и в других частях Эстонии все точно так же, поскольку вакцины мало, и нет смысла отправлять ее повсюду микропартиями. Когда вакцины станет больше, согласно плану увеличим и количество мест вакцинации.

- Где можно точнее ознакомиться с планом вакцинации?