Вт, 5.01.2021
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Таави Тийльманн
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Только взгляните! ⟩ Старинный дом в курортном городе скрывает настоящую жемчужину

Однокомнатная квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

В старой части города Пярну продается уникальная квартира, рассказывает Kodustiil.

Однокомнатная квартира площадью 35,9 м2 находится в стоящем в тихом дворике старинном доме, который построен в 1886 году и в 2015-м полностью реновирован.

Однокомнатная квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

В двухэтажной квартире расположены: открытая кухня, гостиная, ванная и спальня. Жилье отапливается с  помощью воздушно-теплового насоса и камина. В ванной комнате пол с подогревом.

Однокомнатная квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

В теплую погоду можно провести время на открытой солнечной террасе. К квартире также относится дровяной сарай, который через некоторое время потребует небольшого ремонта.

Однокомнатная квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

Дополнительно можно приобрести находящийся во дворе гараж по цене 15 000 евро. Ознакомьтесь с объявлением о продаже на странице портала недвижимости KV.EE.

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