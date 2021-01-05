Пойдут ли дети в школу? Это зависит от количества новых зараженных

В конце года Министерство образования и науки прислало Тартуской горуправе четыре возможных сценария того, что произойдет на следующей неделе, когда закончатся школьные каникулы.

В случае зеленого сценария продолжится контактное обучение. Желтый вариант означает, что учеба будет разделена на контактное и дистанционное обучение, и в школах будет действовать требование заполняемости на 50 процентов. В случае красного сценария в школу пойдут ученики 1-4 классов, а также выпускных классов основной школы и гимназии, а ученики других классов должны будут оставаться на дистанционном обучении. В худшем случае все ученики будут переведены на дистанционное обучение.

Какой план будет применен, выяснился в середине недели, когда станет известно число зараженных в праздничное время, сказал руководитель отдела образования Тартуской горуправы Рихо Рааве. «Если цифры взлетят, вероятно, продолжится дистанционное обучение, а если упадут, можно будет относится более мягко, то есть применять контактное обучение», - сказал он.

Директор Кивилиннаской школы Карин Лукк считает, что для школ было бы разумно выбрать желтый сценарий, то есть оставить большую часть учеников еще на несколько недель на дистанционном обучении. «Учитывая то, что мы не знаем, многие ли во время праздников придерживались коронаограничений и оставались в кругу семьи, было бы разумным еще подождать с выходом в школу и только через несколько недель посмотреть, в какую сторону движется число зараженных — можем ли смело выходить или следует больше ограничиваться», - сказала Лукк. В Кивилиннаской школе учится 840 детей.

Директор гимназии имени Хуго Треффнера Отть Оявеэр также придерживается мнения, что после каникул следует хотя бы частично продлить дистанционное обучение, поскольку впереди еще полгода учебы. «Новогодние заражения только выяснятся и беспокойство вызывают скрытые заболевания, то есть те, кто может передавать вирус дальше, сам не зная, что он болен, - говорит Оявеэр. - Сейчас ситуация может казаться хорошей, но приход всех учеников в школу может дорого обойтись позже». В гимназии имени Хуго Треффнера учится 543 ученика.

Во вторник днем пройдет собрание Тартуской горуправы и директоров школ. Итоговое решение, в каком виде продолжится обучение, горуправа примет вместе с Департаментом здоровья в середине недели.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3806 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429. В Тартумаа добавилось 20 новых случаев заражения. Кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения за последние 14 дней составила 549,14 , доля первичных позитивных тестов от общего количества тестов – 12,5%.

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа продолжится частичное дистанционное обучение

С 11 по 17 января 2021 года (включительно) в образовательных учреждениях Харьюского и Ида-Вируского уездов вводятся следующие ограничения на свободу передвижения:

1) учащиеся не имеют права находиться и перемещаться в учебных корпусах общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений и прикладных вузов, а также университетов, которыми считаются только помещения, используемые для учебной деятельности;

2) положения подпункта 1 не распространяются на учащихся 1-4 классов, 9 и 12 класса общеобразовательных школ;

3) положения подпункта 1 не применяются, если учащимся необходимы образовательные вспомогательные услуги или, по мнению учителя, консультации для достижения результатов обучения, а также для выполнения практических занятий, экзаменов или тестов или участия в олимпиадах;

4) в случаях, установленных в подпунктах 2 и 3, в учебном кабинете следует обеспечить соблюдение дистанции с учетом характера деятельности, а за пределами учебного кабинета вместе находиться и передвигаться могут не более двух лиц, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены;

5) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

6) обеспечено наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Условия, указанные в данном пункте, не распространяются на школы, где большинство учеников нуждается в усиленной или специальной поддержке, на дошкольные учреждения и на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья.