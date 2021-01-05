«Разделенная Америка», коронавирус и киберконфликт: аналитики назвали главные риски 2021 года

По мнению аналитиков, в этом году основными рисками, способными ухудшить мировую ситуацию, являются, «разделение Америки» на фоне президентских выборов, высокая вероятность мирового киберконфликта, усилившаяся конкуренция в сфере борьбы с изменением климата, а также Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

Угроза под условным названием «разделенная Америка» заняла первую строчку в рейтинге. По словам экспертов, с президентского срока Джо Байдена наступает эпоха, когда около половины граждан США будут считать главу государства нелегитимным. Как отмечается в отчете, отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов - уникальный поступок в истории США, который подчеркивает, насколько Америка расколота. Эксперты считают, что Байден попробует восстановить лидерский статус США в международных делах, но «вселять новую надежду стране помешают поляризация и неспособность справиться с внутренними кризисами.

Второй по значимости риск, с точки зрения аналитиков, - затянувшаяся пандемия COVID-19. Продолжающаяся пандемия будет грозить не только жизням людей, но и политической стабильности и глобальной экономике. А распределение вакцин приведет к разделению на богатых и бедных не только внутри стран, но и среди государств. Это способно спровоцировать беспорядки во многих странах. Коронавирус будет угрожать не только жизням людей, но и политической стабильности и мировой экономике. Кроме того, пандемия оставит наследие в виде высокой долговой нагрузки, лишившихся работы людей и потери доверия.

На третьем месте специалисты Eurasia Group разместили в рейтинге борьбу с изменением климата, отметив, что глобальное сотрудничество в этой сфере переместится на арену международной конкуренции. Борьба с вредными выбросами создаст огромные возможности для частного капитала, но победители и проигравшие будут определяться как благодаря рыночным механизмам, так и благодаря политическим факторам.

Четвертое место среди самых опасных угроз занял рост напряженности между США и КНР. Ситуация в этих отношениях продолжит осложняться из-за дипломатии вакцин, соперничества в областях климата и технологий, а также долгое время сохраняющихся разногласий в других сферах, считают аналитики.

Пятое и шестое места в рейтинге разделили цифровые угрозы, сообщает Forbes, цитируя отчет Eurasia Group. Работе популярных приложений может помешать прекращение свободной передачи личной информации из одной страны в другую, так как правительства стран, обеспокоенных тем, кто именно получает доступ к данным граждан, могут подорвать основы открытого глобального интернета. Глобальный киберконфликт способен стать причиной беспрецедентных технологических и геополитических рисков, но цифровое пространство слишком непредсказуемо, чтобы назвать конкретный фактор, способный привести к масштабному бедствию в этой сфере, подчеркивают эксперты.

В число ключевых рисков года аналитики также включили проблемы в экономике Турции, из-за которых положение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана ухудшится, и он станет ввязываться в приключения во внешней политике, чтобы разжечь националистические настроения; ослабление экономик стран Ближнего Востока - из-за низких цен на нефть многие правительства снизят расходы, нанося ущерб уязвимым частным секторам и увеличивая уровень безработицы; грядущую отставку канцлера Германии Ангелы Меркель, которая могла поспособствовать гибкости международного ответа на проблемы; и политический, социальный и экономический кризисы в Латинской Америке из-за выборов в некоторых странах и пандемии.

Эксперты Eurasia Group выделили также несколько отвлекающих маневров - так они назвали вопросы, которые активно освещаются в СМИ, но вряд ли представят значительную опасность или спровоцируют нестабильность в новом году.

1. «Друзья Трампа окажутся в беде». К таким политикам Eurasia отнесла, например, президента Турции Эрдогана, премьера Великобритании Бориса Джонсона, президента Бразилии Жаира Болсонару и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Аналитики считают подобных лидеров членами коалиции тех, кто не хочет поддерживать международный либеральный порядок.

2. «По технологическим гигантам США будет нанесен удар». В 2021 году технологические гиганты рискуют столкнуться с необходимостью платить дополнительные сборы в Европе, а также сталкиваются с враждебностью внутри американских границ. Однако на деле они будут спасены благодаря политическим сложностям проблем, которые с ними связаны.