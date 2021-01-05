Поспешившие забрать пенсионные накопления столкнулись со сложностями

Благодаря вступившей в силу пенсионной реформе жители Эстонии получили большую свободу при распоряжении своими накоплениями. Так, с 1 января 2021 года появилась возможность забрать накопленные во второй пенсионной ступени деньги. По состоянию на сегодняшний день такое решение приняло более 11 000 человек. Но некоторые из них столкнулись с неожиданными сложностями.
Обратившиеся в редакцию Rus.Postimees читатели пожаловались, что не смогли подать заявление о выводе накопленных денег. «Когда я зашел на сайт Пенсионного центра (Pensionikeskus), поставил все необходимые галочки, то на последнем шаге обнаружил, что не могу оплатить что-то вроде пошлины за подачу заявления. Кстати, это меня тоже удивило. Хочу забрать свои деньги, так еще должен заплатить за подачу заявления… Почему так? В общем, понажимал везде, но так и не обнаружил банковской ссылки, хотя для клиентов других банков они были доступны, - пожаловался Алексей, а также задался вопросом, почему банк Luminor ставит своим клиентам палки в колеса. - Они это намеренно делают или что? Как будто просто хотят помешать подать заявление». Кроме Алексея, с подачей заявления столкнулось еще несколько обратившихся в редакцию клиентов банка Luminor.
По словам пресс-секретаря банка Luminor Карела Ханни, к сожалению, в настоящее время банковская ссылка Luminor на сайте Пенсионного центра недоступна по техническим причинам, по этой причине в настоящее время подать заявление на этом сайте невозможно. «Мы постараемся устранить неисправность в течение этой недели. В то же время, если это необходимо, заявление можно подать (клиенту также придется заплатить плату за услугу) на нашем посвященном пенсиям сайте www.pensionifondid.ee», - сообщил он.
Как сообщил Ханни, заявления можно подать и в банковской конторе, но для этого нужно заранее забронировать время визита. Для этого клиенту необходимо позвонить по номеру +372 628 3300. «Таким образом, у клиентов имеется возможность подать заявление посредством альтернативных каналов», - заверил он.
Ханни также напомнил клиентам, что перед принятием окончательного решения следует хорошенько все обдумать. «Если вы все-таки решили подать заявление в течение первых трех месяцев, то его еще можно отменить до 31 июля. После того как заявление вступит в силу, вы больше не сможете присоединиться к второй пенсионной ступени в течение 10 лет. Также стоит учитывать, что скорость выплаты денег не завит от времени подачи заявления. Это значит, что те, кто подаст заявление с 1 января по 31 марта, получит деньги только в сентябре.
Представитель Pensionikeskus Эвелин Лепп-Вяйку подтвердила слова читателя, что при при подаче заявления о выводе пенсионных накоплений действительно взимается плата. «Эта сумма различается в зависимости от того, какой у вас банк», - сказала она.
По словам Лепп-Вяйку, изъятие накопленных во второй пенсионной ступени денежных средств является платной услугой, потому что все задействованные стороны (Пенсионный центр, банки, страховые общества, администраторы фондов) основательно вложились в развитие ИТ-систем и рабочих процессов, чтобы в сентябре 2121 года быть готовыми к выплате накоплений людям, пожалевшим выйти из второй пенсионной ступени. Также причастные к функционированию второй пенсионной ступени стороны несут значительные расходы в связи с обслуживанием и консультированием желающих забрать накопления. «Текущие расходы, а также расходы на доработку и развитие систем и рабочих процессов как раз покрываются за счет платы, взимаемой при подаче заявлений», - подытожила она.