Поспешившие забрать пенсионные накопления столкнулись со сложностями

Присоединение и выход из второй ступени станет добровольным. В качестве дополнительной возможности можно оставить накопленные деньги для роста во второй ступени, но прекратить делать новые взносы. В качестве новой возможности можно самому начать инвестировать собственные пенсионные деньги, переведя их на свой пенсионный инвестиционный счет. Ходатайство об этом можно будет подать чуть позже, в апреле.

Для тех, кто останется во второй ступени не изменится ничего: два процента от брутто-зарплаты платит человек, четыре процента добавляется от его социального налога.

По достижении пенсионного возраста каждый может выбрать, забрать ли ему все деньги сразу или получать их в виде временной или пожизненной пенсии.

С суммы, выплаченной единовременно, людям работоспособного возраста придется заплатить подоходный налог в размере 20 процентов, но на не облагаемый налогом доход выплата по второй ступени не влияет.

Пенсионеру, получившему деньги единовременно, придется заплатить подоходный налог в размере 10 процентов.

Ушедший из второй ступени сможет вернуться в нее через 10 лет.

Добровольное присоединение и уход, в том числе, с изъятием денег, можно осуществить уже с 1 января 2021 года.

Все заявления, которые будут поданы до 31 марта 2021 года, рассмотрят в сентябре 2021 года.

Заявления, которые будут поданы с 1 апреля по 31 июля, будут рассмотрены в январе следующего года, а заявления, которые будут поданы с 1 августа по 30 ноября – в мае следующего года.

Чтобы снизить риск того, что слишком много людей одновременно захотят забрать свои деньги, кредитный предел пенсионного фонда увеличивается до 25 процентов.

Те, кто хотят остаться во второй пенсионной ступени, но хотят самостоятельно принимать решения об инвестициях, могут перевести деньги на специальный инвестиционный счет для инвестирования пенсии из второй ступени. Это нельзя будет сделать просто так: прежде всего придется открыть специальный счет для инвестирования пенсии в каком-то банке. Затем будет необходимо подать заявление о переводе всей суммы или ее части на инвестиционный счет. Заявления можно будет подавать с апреля, деньги будут переводиться начиная с сентября. При переводе денег из пенсионного фонда на инвестиционный счет платить налоги не надо. На пенсионном инвестиционном счете можно будет покупать акции, облигации, фондовые паи. Также там можно будет оставить деньги на хранение. Но есть условие: инструмент должен свободно торговаться на рынке. Достаточно популярное у эстонцев совместное финансирование в список не включено. Если кто-то захочет снять деньги с инвестиционного счета, закон предусматривает, что для этого человек должен выйти из второй ступени, снять все свои деньги и уплатить с них подоходный налог.

Внимание, люди пенсионного возраста! Пенсионная реформа дает и тем, кто уже на пенсии, возможность выйти из второй ступени и снять все деньги, заплатив с них 10- процентный налог. Но здесь есть одно «но»: на принятие решения остается всего три месяца, т.е. до конца марта. К этому времени заявления должны быть поданы, иначе платежи во вторую ступень продолжатся как обычно и больше выйти из второй ступени будет нельзя.