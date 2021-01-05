Вт, 5.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Поспешившие забрать пенсионные накопления столкнулись со сложностями
1
5 мин для прочтения

Поспешившие забрать пенсионные накопления столкнулись со сложностями

Накопления.

ФОТО: Arvo Meeks

На протяжении всего 2020 года многие жители Эстонии пристально следили за тем, чем в конечном итоге закончится сага с пенсионной реформой. В конце октября прошлого года Госсуд постановил, что реформа не противоречит Конституции, поэтому в тот же день президент провозгласила закон.

Благодаря вступившей в силу пенсионной реформе жители Эстонии получили большую свободу при распоряжении своими накоплениями. Так, с 1 января 2021 года появилась возможность забрать накопленные во второй пенсионной ступени деньги. По состоянию на сегодняшний день такое решение приняло более 11 000 человек. Но некоторые из них столкнулись с неожиданными сложностями.

Обратившиеся в редакцию Rus.Postimees читатели пожаловались, что не смогли подать заявление о выводе накопленных денег. «Когда я зашел на сайт Пенсионного центра (Pensionikeskus), поставил все необходимые галочки, то на последнем шаге обнаружил, что не могу оплатить что-то вроде пошлины за подачу заявления. Кстати, это меня тоже удивило. Хочу забрать свои деньги, так еще должен заплатить за подачу заявления… Почему так? В общем, понажимал везде, но так и не обнаружил банковской ссылки, хотя для клиентов других банков они были доступны, - пожаловался Алексей, а также задался вопросом, почему банк Luminor ставит своим клиентам палки в колеса. - Они это намеренно делают или что? Как будто просто хотят помешать подать заявление». Кроме Алексея, с подачей заявления столкнулось еще несколько обратившихся в редакцию клиентов банка Luminor.

По словам пресс-секретаря банка Luminor Карела Ханни, к сожалению, в настоящее время банковская ссылка Luminor на сайте Пенсионного центра недоступна по техническим причинам, по этой причине в настоящее время подать заявление на этом сайте невозможно. «Мы постараемся устранить неисправность в течение этой недели. В то же время, если это необходимо, заявление можно подать (клиенту также придется заплатить плату за услугу) на нашем посвященном пенсиям сайте www.pensionifondid.ee», - сообщил он.

Как сообщил Ханни, заявления можно подать и в банковской конторе, но для этого нужно заранее забронировать время визита. Для этого клиенту необходимо позвонить по номеру +372 628 3300. «Таким образом, у клиентов имеется возможность подать заявление посредством альтернативных каналов», - заверил он.

Ханни также напомнил клиентам, что перед принятием окончательного решения следует хорошенько все обдумать. «Если вы все-таки решили подать заявление в течение первых трех месяцев, то его еще можно отменить до 31 июля. После того как заявление вступит в силу, вы больше не сможете присоединиться к второй пенсионной ступени в течение 10 лет. Также стоит учитывать, что скорость выплаты денег не завит от времени подачи заявления. Это значит, что те, кто подаст заявление с 1 января по 31 марта, получит деньги только в сентябре.

Представитель Pensionikeskus Эвелин Лепп-Вяйку подтвердила слова читателя, что при при подаче заявления о выводе пенсионных накоплений действительно взимается плата. «Эта сумма различается в зависимости от того, какой у вас банк», - сказала она.

По словам Лепп-Вяйку, изъятие накопленных во второй пенсионной ступени денежных средств является платной услугой, потому что все задействованные стороны (Пенсионный центр, банки, страховые общества, администраторы фондов) основательно вложились в развитие ИТ-систем и рабочих процессов, чтобы в сентябре 2121 года быть готовыми к выплате накоплений людям, пожалевшим выйти из второй пенсионной ступени. Также причастные к функционированию второй пенсионной ступени стороны несут значительные расходы в связи с обслуживанием и консультированием желающих забрать накопления. «Текущие расходы, а также расходы на доработку и развитие систем и рабочих процессов как раз покрываются за счет платы, взимаемой при подаче заявлений», - подытожила она.

Пенсионная реформа

  • Присоединение и выход из второй ступени станет добровольным. В качестве дополнительной возможности можно оставить накопленные деньги для роста во второй ступени, но прекратить делать новые взносы. В качестве новой возможности можно самому начать инвестировать собственные пенсионные деньги, переведя их на свой пенсионный инвестиционный счет. Ходатайство об этом можно будет подать чуть позже, в апреле.

  • Для тех, кто останется во второй ступени не изменится ничего: два процента от брутто-зарплаты платит человек, четыре процента добавляется от его социального налога.

  • По достижении пенсионного возраста каждый может выбрать, забрать ли ему все деньги сразу или получать их в виде временной или пожизненной пенсии.

  • С суммы, выплаченной единовременно, людям работоспособного возраста придется заплатить подоходный налог в размере 20 процентов, но на не облагаемый налогом доход выплата по второй ступени не влияет.

  • Пенсионеру, получившему деньги единовременно, придется заплатить подоходный налог в размере 10 процентов.

  • Ушедший из второй ступени сможет вернуться в нее через 10 лет.

  • Добровольное присоединение и уход, в том числе, с изъятием денег, можно осуществить уже с 1 января 2021 года.

  • Все заявления, которые будут поданы до 31 марта 2021 года, рассмотрят в сентябре 2021 года.

  • Заявления, которые будут поданы с 1 апреля по 31 июля, будут рассмотрены в январе следующего года, а заявления, которые будут поданы с 1 августа по 30 ноября – в мае следующего года.

  • Чтобы снизить риск того, что слишком много людей одновременно захотят забрать свои деньги, кредитный предел пенсионного фонда увеличивается до 25 процентов.

  • Те, кто хотят остаться во второй пенсионной ступени, но хотят самостоятельно принимать решения об инвестициях, могут перевести деньги на специальный инвестиционный счет для инвестирования пенсии из второй ступени. Это нельзя будет сделать просто так: прежде всего придется открыть специальный счет для инвестирования пенсии в каком-то банке. Затем будет необходимо подать заявление о переводе всей суммы или ее части на инвестиционный счет. Заявления можно будет подавать с апреля, деньги будут переводиться начиная с сентября. При переводе денег из пенсионного фонда на инвестиционный счет платить налоги не надо. На пенсионном инвестиционном счете можно будет покупать акции, облигации, фондовые паи. Также там можно будет оставить деньги на хранение. Но есть условие: инструмент должен свободно торговаться на рынке. Достаточно популярное у эстонцев совместное финансирование в список не включено. Если кто-то захочет снять деньги с инвестиционного счета, закон предусматривает, что для этого человек должен выйти из второй ступени, снять все свои деньги и уплатить с них подоходный налог.

  • Внимание, люди пенсионного возраста! Пенсионная реформа дает и тем, кто уже на пенсии, возможность выйти из второй ступени и снять все деньги, заплатив с них 10- процентный налог. Но здесь есть одно «но»: на принятие решения остается всего три месяца, т.е. до конца марта. К этому времени заявления должны быть поданы, иначе платежи во вторую ступень продолжатся как обычно и больше выйти из второй ступени будет нельзя.

  • Изменится порядок изъятия денег из третьей ступени по 10-процентной налоговой ставке: если до сих пор деньги по такой налоговой ставке можно было получить по достижении 55 лет при условии, что договор длился минимум пять лет, то присоединившийся к третьей ступени в 2021 году получит деньги по льготной налоговой ставке в то же время, что и из второй ступени. Т.е. если будет поднят пенсионный возраст, будет отложен и срок, когда можно будет изъять деньги из третьей ступени.

    Если деньгами захотят воспользоваться раньше, придется заплатить 20-процентный подоходный налог. Притягательность третьей ступени состоит в том, что, если вносить туда 15% своей зарплаты в год (максимальная сумма – 6000 евро в год), то государство будет возвращать человеку 20% подоходного налога во время подачи весенней налоговой декларации.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back