Фото и видео: взгляд художника превращает привычные вещи в шедевры

Сам же художник предпочитает называть свои забавные произведения необычными скульптурами, которые он объединил под одной обложкой в книге под названием «Большое шоу мелочей».

Судя по тому, какие необычные вещи из совершенно обыденных создает фантазия автора, Жильбер Легран - большой жизнелюб и юморист. Судите сами, кому еще, как не человеку с хорошим чувством юмора придет в голову в одной обыкновенной вешалке увидеть автомобиль, а в другой — мышь? Кто, как не человек с огромной фантазией сможет разглядеть в лотке для яиц лодку с гребцами, а в водопроводном кране бегущую девушку? Смотрите, удивляйтесь и улыбайтесь!