Вт, 5.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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  • Фото и видео: взгляд художника превращает привычные вещи в шедевры
1 мин для прочтения

Фото и видео: взгляд художника превращает привычные вещи в шедевры

Художник и дизайнер, родившийся в Париже, Жильбер Легран живет и творит в Тулузе, где у него мастерская, рассказывает izbrannoe.com. Ожившие инструменты, живые вещи, необычные скульптуры — как только не называют творения Леграна! 

Сам же художник предпочитает называть свои забавные произведения необычными скульптурами, которые он объединил под одной обложкой в книге под названием «Большое шоу мелочей».

Судя по тому, какие необычные вещи из совершенно обыденных создает фантазия автора, Жильбер Легран - большой жизнелюб и юморист. Судите сами, кому еще, как не человеку с хорошим чувством юмора придет в голову в одной обыкновенной вешалке увидеть автомобиль, а в другой — мышь? Кто, как не человек с огромной фантазией сможет разглядеть в лотке для яиц лодку с гребцами, а в водопроводном кране бегущую девушку? Смотрите, удивляйтесь и улыбайтесь!

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