В Таллинне используется производящее солнечную энергию дорожное покрытие

В рамках проекта было установлено дорожное покрытие возле нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного на улице Рая неподалеку от здания Mektory, адаптивное освещение новой пешеходно-велосипедной дорожки на улице Рая, а также решение парковки для самокатов возле научного городка «Технопол». На улице Мяэпеалзе возле «Технопол» и на ул. Эхитаяте около главного здания Таллиннского технического университета установлено освещение зоны ожидания общественного транспорта. На перекрестке Рая-Мяэпеалзе в пешеходной зоне установлена подсветка, а на Пирита теэ возле Певческого поля - освещение в месте пересечения пешеходной и велодорожки. «Умное» дорожное покрытие установлено на территории свыше 250 квадратных метров.

Дорожное покрытие, вырабатывающее солнечную энергию, рядом со студенческим городком ТТУ. ФОТО: Eero Vabamägi

«Наряду с производством солнечной энергии, все эти зоны выполняют и вспомогательные функции регулирования дорожного движения, повышая безопасность на пешеходных переходах. К примеру, установленное на пешеходном переходе «умное» дорожное покрытие дублирует сигналы светофора. Эти устройства имеют свойство растапливать снег и лед, что позволяет бороться с гололедицей, - пояснил вице-мэр Калле Кландорф. – "Умные" покрытия – один из важнейших компонентов дорог смарт-города будущего. Проект поддерживает цели Таллинна стать зеленой столицей и городом инноваций. Поскольку в условиях северных стран этот проект является уникальным, технология обладает высоким экспортным потенциалом. Однако и эстонские предприятия теперь могут предлагать решения для пешеходно-велосипедных дорожек, велопарковок, а владельцам частных домов – современные решения дорожной инфраструктуры».

Пешеходно-велосипедная дорожка и парковка для самокатов являются пилотными проектами, которые предваряют разработку автономных технологических решений в регионах, где отсутствует электросеть, а прокладка кабеля может стать чрезмерно затратной. Согласно подсчетам, новые решения за год смогут произвести больше электроэнергии, нежели потратить. Подробный обзор будет дан по истечении двухлетнего тестового периода. Поскольку летом в Эстонии наблюдается переизбыток, а зимой – недостаток освещения, а энергосберегающие аккумуляторные технологии все еще находятся на стадии развития, на первых порах электроэнергия будет накапливаться в сети.

В ходе преобразования солнечной энергии в электроэнергию 20 процентов пойдет на освещение, остальное на тепло. Это означает, что при температуре около нуля градусов площадь умного покрытия будет теплее окружающего воздуха, в результате чего попадающий на него снег и образующийся лед будут таять и испаряться. Использование электроэнергии в целях борьбы с гололедицей не является главной функцией умного покрытия, а скорее сопутствующим свойством.

Таллинн начал заниматься подготовкой к созданию решения технологичного дорожного покрытия в октябре 2018 года. В апреле 2019 года Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства заключил договор подряда с Таллиннским техническим университетом, а также с e-Pavement OÜ и T-Konsult OÜ для разработки технологического прототипа и его установки в городской среде к концу 2020 года. Общая стоимость поддержанного Европейским фондом регионального развития внешнего проекта - 775 200 евро, из которых половина – самофинансирование города и вклад SA Tallinna Teaduspark Tehnopol.

Над проектом работали: производитель э-полотна e-Pavement OÜ, Таллиннский технический университет и T-Konsult OÜ отвечали за дорожное строительство, приобщены были еще три стартапа (e-Pavement, Ubik Solutions и Bercman Technologies) и ряд других организаций. В анализе применения дорожного покрытия принимали участие и студенты. Эта технология стала предметом исследования магистерской работы. В результате проекта в современной городской среде появились работающие на практике решения, которые являются самым эффективным и надежным способом применения электронных компонентов и технологий освещения на дорогах. e-Pavement OÜ в сотрудничестве с партнерами продолжит дальнейшее развитие технологии.