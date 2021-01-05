Аркадий Попов — человек года по версии Postimees
Postimees выбрал человеком 2020 года доктора Аркадия Попова, который внес огромный вклад в борьбу с коронавирусом в Эстонии.
Postimees выбрал человеком 2020 года доктора Аркадия Попова, который внес огромный вклад в борьбу с коронавирусом в Эстонии.
В этом году издание Postimees вручило награду «Человек года» в 24-й раз. В прошлом году этого титула был удостоен сценарист и режиссер фильма «Правда и справедливость» Танель Тоома.
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