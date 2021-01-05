Вт, 5.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
1 мин для прочтения

Аркадий Попов — человек года по версии Postimees

Postimees выбрал человеком 2020 года доктора Аркадия Попова, который внес огромный вклад в борьбу с коронавирусом в Эстонии.

В этом году издание Postimees вручило награду «Человек года» в 24-й раз. В прошлом году этого титула был удостоен сценарист и режиссер фильма «Правда и справедливость» Танель Тоома.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back