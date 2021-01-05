На границе Ласнамяэ и Пирита заработает долгожданный светофор

«В последние годы интенсивность движения по Нарвскому шоссе неуклонно росла. Это происходило как за счет жителей Ласнамяэ, так и за счет тех, кто едет из Пирита и Виймси. Поэтому возникла необходимость задуматься о том, как можно упорядочить движения на границе районов. Это тем более важно, поскольку рядом находится гимназия Ляэнемере и развивающийся парк Вормси. Более четкое регулирование движения на главном перекрестке микрорайона и улучшения доступа к нему со стороны небольших улиц поможет успокоить движение, сделать его безопаснее для пешеходов и автомобилистов. Светофоры заработают сегодня в обед, и мы надеемся, что участники движения быстро привыкнут к этим изменениям», - прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.