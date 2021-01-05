Песков: Путин очень хорошо относится к Западу

"Он и по-прежнему очень хорошо относится к Западу", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на его канале в Youtube.

"Что такое Запад? Запад - это технологии, и мы по многим параметрам отстаем от них. Запад - это богатейшая культура, и нам есть, где делиться этой культурой. Мы тоже имеем высочайший уровень культуры. Запад - это корни, особенно Европа, мы не говорим про новое государство США. Это нельзя не любить", - заметил пресс-секретарь президента.