Фото ⟩ В Валгаской больнице началась вакцинация от коронавируса

По словам руководителя Валгаской больницы Маргуса Ульста, в рамках первой партии больнице выделили 35 доз вакцины. Во вторник в 8.15 утра первой среди работников больницы вакцинировалась заведующая хирургическим отделением Альги Лепасалу. По ее словам, отношение работников больницы к вакцине в какой-то мере разное, но большая часть считает вакцинацию правильным шагом. «Как-то надо остановить эту болезнь», - сказала она.

Потенциальные побочные эффекты Лепасалу все-таки немного беспокоят. «Мы все боимся побочных эффектов, но сейчас по всему миру уже вакцинировано так много людей и пока, к счастью, очень мало побочных эффектов и они — легкие. Это сейчас придает смелости. Долгосрочных результатов мы, конечно, не знаем, поскольку исследования были такими непродолжительными», - уточнила она.

В Центре здоровья Валгаской больницы работают семейные врачи, которые сами заказывали себе вакцину, они приступили к вакцинации уже раньше, в конце 2020 года.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees