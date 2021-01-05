Число пассажиров Tallink сократилось на 62%

Число пассажиров сократилось на всех линиях компании, поскольку в течение года ряд линий из-за ограничений передвижения или чрезвычайного положения прекращал работу на короткий или продолжительный срок. Более всего число пассажиров сократилось на линиях Латвия-Швеция (на 82,5 процента) и Эстония-Швеция (на 81,9 процента), сообщила Tallink Grupp.

На линии Финляндия-Швеция число пассажиров сократилось в прошлом году на 66,1 процента, а на линии Эстония-Финляндия на 52,3 процента.

Число перевезенных на всех линиях и спецрейсах автомобилей пассажиров сократилось в годовом сравнении на 36,7 процента, сильнее всего на полностью или частично прекративших работу линиях Латвия-Швеция и Эстония-Швеция.

За год Tallink Grupp перевезла на всех линиях в общей сложности 359 800 единиц грузов, на 5,2 процента меньше, чем в 2019 году. На линиях Эстония-Финляндия перевезли даже на 1 процент больше грузов, чем за 2019 год, но на остальных линиях количество грузов в годовом сравнении сократилось.

В четвертом квартале 2020 года Tallink Grupp перевезла 462 900 пассажиров, на 79,7 процента меньше по сравнению с тем же периодом за 2019 год.

Объем перевезенных единиц грузоперевозок сократился в четвертом квартале на 12,6 процента до 81 900 единиц, а число перевезенных автомобилей пассажиров сократилось на 44,8 процента до 134 200 единиц.

В четвертом квартале упали показатели на всех линиях. Число пассажиров более всего сократилось на линиях Латвия-Швеция (на 98,9 процента) и Эстония-Швеция (на 95,4 процента). На линии Финляндия-Швеция оно упало на 83,4 процента, а на линии Эстония-Финляндия на 71,8 процента.

Число единиц грузоперевозок упало в четвертом квартале более всего на линии Латвия-Швеция (на 82,1 процента). На линии Финляндия-Швеция оно упало на 26,4 процента, на линии Эстония-Финляндия на 4,5 процента, а на линии Эстония-Швеция на 4,3 процента.

Число перевезенных легковых автомобилей за тот же период сократилось более всего на линиях Латвия-Швеция (на 95,8 процента) и Эстония-Швеция (на 93,7 процента). На линии Финляндия-Швеция показатель упал на 43,6 процента, а на линии Эстония-Финляндия на 38 процентов.

В декабре число перевезенных пассажиров за год сократилось на 81,9 процента до 141 800 человек. Число перевезенных единиц грузоперевозок выросло на 0,6 процента до 26 400 единиц, а число перевезенных автомобилей пассажиров сократилось на 49,3 процента до 42 100 единиц.

Число пассажиров более всего сократилось на линиях Латвия-Швеция (на 98,8 процента) и Эстония-Швеция (на 96,2 процента). На линии Финляндия-Швеция оно сократилось на 86,4 процента, а на линии Эстония-Финляндия на 73,9 процента.

Число единиц грузоперевозок упало в декабре на линии Латвия-Швеция на 88 процентов, а на линии Финляндия-Швеция на 15,3 процента. На линии Эстония-Финляндия оно выросло на 11,5 процента, а на линии Эстония-Швеция на 6,1 процента.

Число перевезенных легковых автомобилей в декабре более всего, на 95 процентов, сократилось на линии Латвия-Швеция. На линии Эстония-Швеция оно упало на 94,5 процента, на линии Финляндия-Швеция на 54,3 процента, а на линии Эстония-Финляндия на 41,7 процента.

В четвертом квартале линию Таллинн-Хельсинки в дополнение к другим судам обслуживало также пассажирское судно Victoria I. Пассажирское судно Baltic Queen за квартал совершило девять рейсов в оба конца на линии Таллинн-Хельсинки, замещая судно Star. В четвертом квартале Silja Europa рейсы не обслуживало.

Из-за плановых технических работ грузовое судно Seawind в декабре не обслуживало линию восемь дней.

Ежедневное обслуживание линии Таллинн-Стокгольм приостановлено с 15 марта из-за ограничений передвижения. В четвертом квартале пассажирское судно Victoria I совершило на линии Таллинн-Стокгольм 11 рейсов в оба конца.

Работа линии Хельсинки-Стокгольм приостановлена с 19 марта. В четвертом квартале пассажирское судно Silja Symphony совершило четыре спецкруиза из Стокгольма в Хернёсанд. В четвертом квартале пассажирское судно Silja Serenade не обслуживало рейсы.

Ежедневная работа линии Рига-Стокгольм приостановлена с 16 марта. Результаты за четвертый квартал отражают 11 рейсов в оба конца, которые на этой линии совершило пассажирское судно Victoria I.