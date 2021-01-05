Союз строителей Финляндии: иностранные рабочие должны обязательно делать тест на коронавирус

У председателя союза строителей Матти Харьюниеми нет статистики распространения коронавируса на строительных площадках, но на основании оценок чиновников он считает, что инфицирование в этой сфере происходит чаще, чем в других, передает rus.err.ee.

"Среди тестов на коронавирус, сделанных строителям, гораздо больше положительных результатов, чем среди остального населения", - добавил он.

Хотя представитель работодателей Алекси Ранделл признает, что поскольку часть иностранных работников не проживает в Финляндии постоянно, и для ночевок используются общие помещения, вероятность контактов среди них выше, он не поддерживает введения обязательного тестирования на коронавирус для иностранных рабочих.