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Таави Тийльманн
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Союз строителей Финляндии: иностранные рабочие должны обязательно делать тест на коронавирус

Строители. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Tairo Lutter

Союз строителей Финляндии требует, чтобы иностранные рабочие при въезде в страну обязательно делали тест на коронавирус.

У председателя союза строителей Матти Харьюниеми нет статистики распространения коронавируса на строительных площадках, но на основании оценок чиновников он считает, что инфицирование в этой сфере происходит чаще, чем в других, передает rus.err.ee.

"Среди тестов на коронавирус, сделанных строителям, гораздо больше положительных результатов, чем среди остального населения", - добавил он.

Хотя представитель работодателей Алекси Ранделл признает, что поскольку часть иностранных работников не проживает в Финляндии постоянно, и для ночевок используются общие помещения, вероятность контактов среди них выше, он не поддерживает введения обязательного тестирования на коронавирус для иностранных рабочих.

Он отметил, что пока не доказано, что коронавирус распространяется в Финляндии именно из-за трудовых мигрантов, поэтому прежде всего надо оценить, представляет ли передвижение рабочей силы реальную опасность.

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