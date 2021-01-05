Канада разгромила Россию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

Шайбы в ворота Ярослава Аскарова, который часто терял клюшку, отправили Алекс Ньюхук (00:59), Коннор Макмайкл (10:33), Коул Перфетти (15:05), Брэйден Шнайдер (24:09) и Дилан Козенс (558:31).

При этом голкипер россиян по ходу встречи отразил один буллит, а гол нападающего Михаила Абрамова в конце второго периода был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

"Трудно найти слова, - цитирует пресс-служба ФХР тренера Игоря Ларионова. - Первый гол - с первого броска, это немного сбило наш ритм. Четырехминутное удаление позволило сопернику продолжить давление. Отдадим должное канадцам - они играли в очень хороший хоккей, были нацелены, были свежее. Это хоккей, это не трагедия. Но ребята сейчас очень сильно расстроены. Сейчас главное - восстановиться, подготовиться и выходить завтра на матч за бронзу".

ICYMI: A penalty shot, recalled goal, and a shut out for Devon Levi were just a few of the moments that sent @hc_wjc to the GOLD MEDAL GAME.



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"Нас переиграли с самого начала, - констатировал нападающий Егор Афанасьев. - Когда схватились что-то делать - уже было поздно. Когда мы стали играть агрессивно - игра поменялась, это было видно. Но, как я и сказал, было поздно. Незасчитанный гол? Счет на табло. Завтра матч за бронзу, будем стараться победить".

В финале в ночь на 6 января по московскому времени действующие чемпионы турнира канадцы сыграют с командой США, которая в другой паре со счетом 4:3 обыграла сборную Финляндии.

Финны в матче за третье место той же ночью (01:30 мск) встретятся с россиянами.