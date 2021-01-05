Вт, 5.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
1 мин для прочтения

Танель Кийк: к концу января первую дозу вакцины могут получить 40 000 человек

Танель Кийк.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что с учетом последующих поставок вакцин цель состоит в том, чтобы к концу января вакцинировать в Эстонии 40 000 человек.

По его словам, рождественские праздники не привели к большому количеству зараженных, и распространение вируса в Эстонии показывает признаки стабилизации, передает ERR.

«Основная цель Эстонии — чтобы мы как можно быстрее получили следующие поставки как от Pfizer, так и от других производителей вакцин, что позволит как можно скорее вакцинировать персонал больниц, жителей и сотрудников домов по уходу, а также первых пациентов из группы риска. Если говорить о первой дозе, к концу января у нас может быть около 40 тысяч человек, которые получили первую дозу вакцины. После этого первые люди начнут получать вторую дозу вакцины», - сказал Кийк.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back