Танель Кийк: к концу января первую дозу вакцины могут получить 40 000 человек

«Основная цель Эстонии — чтобы мы как можно быстрее получили следующие поставки как от Pfizer, так и от других производителей вакцин, что позволит как можно скорее вакцинировать персонал больниц, жителей и сотрудников домов по уходу, а также первых пациентов из группы риска. Если говорить о первой дозе, к концу января у нас может быть около 40 тысяч человек, которые получили первую дозу вакцины. После этого первые люди начнут получать вторую дозу вакцины», - сказал Кийк.