В Нымме начинается строительный бум

Архитектор ныммеской управы Кристель Аусинг сообщила, что в ближайшие годы в Нымме будет построено не менее пяти новых многоквартирных домов: «Похоже, что начинается бум – в центре Нымме долгое время ничего не происходило, а теперь дело сдвинулось с мертвой точки».

Например, Merko планирует реконструкцию здания на Пярнуском шоссе, 328 и снос соседнего старого здания школы милиции: в новом доме будет в общей сложности 38 квартир и шесть коммерческих помещений.

Два новых дома – проект Kesknõmme Kodud компании Oma Ehitaja - появятся через год неподалеку от Ныммеского рынка, а новый жилой комплекс Vana-Nõmme Residence строится по адресу Идакааре, 2a компанией Eco Advice Kinnisvara и должен быть завершен в конце лета - начале осени: все девелоперы отмечают большой интерес к новым квартирам со стороны покупателей.