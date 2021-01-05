Вт, 5.01.2021
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
1 мин для прочтения

В Нымме начинается строительный бум

Центр Нымме.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В центре Нымме в ближайшее время начнется активное строительство новых многоквартирных домов, передает ERR.

Архитектор ныммеской управы Кристель Аусинг сообщила, что в ближайшие годы в Нымме будет построено не менее пяти новых многоквартирных домов: «Похоже, что начинается бум – в центре Нымме долгое время ничего не происходило, а теперь дело сдвинулось с мертвой точки».

Например, Merko планирует реконструкцию здания на Пярнуском шоссе, 328 и снос соседнего старого здания школы милиции: в новом доме будет в общей сложности 38 квартир и шесть коммерческих помещений.

Два новых дома – проект Kesknõmme Kodud компании Oma Ehitaja  - появятся через год неподалеку от Ныммеского рынка, а новый жилой комплекс Vana-Nõmme Residence строится по адресу Идакааре, 2a компанией Eco Advice Kinnisvara и должен быть завершен в конце лета - начале осени: все девелоперы отмечают большой интерес к новым квартирам со стороны покупателей.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back