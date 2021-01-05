Видео ⟩ Электромобиль Tesla Model 3 проехал на автопилоте более 600 километров

Напомним, анонсированная в 2019 году система FSD расширяет возможности базового автопилота Tesla. В частности, она позволяет электромобилям компании ездить по заданному маршруту с минимальным вмешательством водителя. Как рассказывал в октябре прошлого года глава компании Илон Маск обновление FSD будет устанавливаться постепенно. На первом этапе его получила небольшая группа владельцев Tesla, участвующих в программе тестирования новых функций электромобилей компании.

Как говорится в описании к видео поездки в Лос-Анджелес, водитель вмешался в процесс лишь один раз, чтобы избежать наезда на кучу мусора на дороге. Обратная поездка прошла в полностью автономном режиме и, судя по всему, стала первой в своем роде. При этом автор ролика отметил, что вождение автопилота не было идеальным, но сам факт того, что электромобиль смог совершить такую поездку с двумя остановками для зарядки по пути, впечатляет и воодушевляет.