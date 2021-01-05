За год население Эстонии увеличилось

«Данные по рождаемости и смертности за декабрь пока ещё не готовы, но, по предварительным подсчетам, естественный прирост был негативным. Это не радует, но такая тенденция в ближайшем будущем неизбежна, и мы это учли. Совершенно ясно, что рост численности населения по-прежнему обеспечивается за счет новопоселенцев. Сколько в год закрытых границ в Эстонию вернулось ранее уехавших семей и сколько приехало жить иностранцев, выясниться позже», - сказала министр народонаселения Рийна Солман.

На уровне уездов и местных самоуправлений изменения различаются. Число жителей росло главным образом в Харьюмаа (5360) и Тартумаа (1100), немного - на Хийумаа и на Сааремаа, но там население увеличилось менее чем на сто человек. Таллиннцев стало больше на 1500 человек. В двух крупнейших уездах население и в предыдущие годы увеличивалось как за счёт миграции, так и за счёт естественного прироста (рождаемость была выше смертности). На 5% население увеличилось в волости Раэ в Харьюмаа и в волости Камбья в Тартумаа. Быстрый прирост показывали и другие волости в окрестностях Таллинна, число жителей сократилось лишь в городах Маарду и Локса. В Тартуском уезде также показали прирост населения почти все самоуправления, но примерно на 200 человек уменьшилось число жителей самого города Тарту.

В остальных уездах пожилых людей проживает больше среднего показателя, так что там на динамику численности населения сильнее влияет естественная убыль. Видимо, эти тенденции продолжились, так как и на этот раз больше остальных население сократилось в Ида-Вирумаа – почти на 2000 человек. Больше всего жителей потеряли Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ, наименьшие потери наблюдаются в городе Нарва-Йыэсуу и волости Тойла, где численность населения сократилась менее чем на сто человек, а в Алутагусе даже возросла за год на 9 жителей. Из уездов быстрее всего население сокращалось еще в Вырумаа, Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа и Йыгевамаа, но там оно уменьшилось на 300-500 человек, что составило примерно 1% жителей тех мест.

«Изменение численности населения вызывается рождениями, смертями и переездами. Люди переезжают как в пределах Эстонии, так и из страны в страну. Не стоит упускать из виду то обстоятельство, что часть изменений связана с улучшением качества получаемых данных. Некоторые жители могли «добавиться» в результате того, что они внесли в регистр народонаселения данные о месте своего проживания, которых раньше там не было – ведь мы в течение года неоднократно призывали людей проверить и уточнить свои данные в регистре. Всё это следует учитывать, анализируя изменения численности населения. Существует гипотеза, согласно которой люди из-за коронавируса чаще переезжали в сельскую местность. На основании первичных данных этого нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Например, прирост населения в Харьюмаа замедлился. Мы с большим интересом ждём уточнённых данных», - добавила Рийна Солман.

Весной департамент статистики опубликует точные цифры, и тогда миграционная статистика пополнится вдобавок к данным регистра народонаселения ещё и информацией о незарегистрированной миграции. Настоящие данные получены из регистра народонаселения, зарегистрированные переезды уже позволяют сделать первоначальные выводы.