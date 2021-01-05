Секретные подземные тоннели под Лондоном. Куда они ведут и для кого проложены?

Хотя Соединенное Королевство - одно из самых картографируемых государств в мире, и британское управление геодезии и картографии, кажется, прошерстило каждый квадратный дюйм поверхности страны, то, что находится под землей, во многом по-прежнему окутано тайной.

Впрочем, впервые в истории управление намерено создать подробную картину британского подземного пейзажа и нанести на карту подземное имущество.

В "Проекте Айсберг", Project Iceberg, родившемся в результате сотрудничества нескольких картографических организаций, делается попытка собрать все подземные данные, которые в Лондоне включают в себя информацию о транспортных тоннелях, геологические записи и карты подземных объектов коммунальных услуг.

В Великобритании - свыше 1,5 млн км подземных инженерных сетей (водопровод, канализация, газ, электричество) плюс, по некоторым оценкам, 4 млн км телефонных линий.

Если бы можно было приподнять верхний слой почвы в центре Лондона, то мы бы увидели удивительную и разветвленную сеть таинственных тоннелей и подземных помещений, а не только метро Getty Images Если бы можно было приподнять верхний слой почвы в центре Лондона, то мы бы увидели удивительную и разветвленную сеть таинственных тоннелей и подземных помещений, а не только метро

По словам Стефани Брикер из "Проекта Айсберг", один из самых серьезных камней преткновения в этой работе - это то, что не существует единого, центрального места, где собраны все данные по британскому подземелью. "Всё - в разных местах, и ответственные - разные люди", - подчеркивает она.

Хотя поначалу Британская геологическая служба планировала сосредоточиться на объектах и коммуникациях общего пользования - водопроводных, газовых, электрических сетях и так далее, - есть культурные и исторические аспекты, которые также не исследованы.

"Мы сделали заявку на [государственное] финансирование, чтобы начать составлять карту подземных сооружений в Ноттингеме и Эдинбурге, двух других больших городах с богатой историей всего подземного, - говорит она. - И мы хотим исследовать не только сами физические объекты, но и их общественное значение".

А интерес общества к подземным секретам (не только в Британии, но и в других странах) велик, как никогда.

"В какое-то время [эти тоннели] действительно хранили секреты национальной безопасности, - говорит Анна Пауэлл-Смит, учредитель Центра общедоступных данных. - Но потом они потеряли свое значение, и их так и не нанесли на общедоступную подземную карту - просто потому, что не было в этом нужды".

Подходящее место для станции метро Вестминстер долго не могли согласовать с правительством - слишком много секретных тоннелей вокруг Getty Images Подходящее место для станции метро Вестминстер долго не могли согласовать с правительством - слишком много секретных тоннелей вокруг

Ходит множество слухов, что строительство станции метро Вестминстер в Лондоне было начато лишь после того, как правительство без объяснений отвергло несколько проектов - из-за того, что, как считают, они могли нарушить систему уже существующих секретных тоннелей, связывающих правительственные здания.

В таком мегаполисе, как Лондон, буквально утыканном камерами наблюдения, подземелья становятся единственным местом, где можно похоронить тайну.

"Как только вы ступаете на брусчатку лондонской улицы, вы отправляетесь в путь над сотнями миль подземных тоннелей, проходов, шахт, помещений и канализационных труб, а также секретных мест, о которых большинство из нас просто не имеет представления", - говорит Овенден.

К таким местам относят выходы из тоннелей, встроенные в различные линии метро - например, Джубили-лайн, куда якобы предусмотрен выход для королевской семьи на тот случай, если понадобится срочно покинуть Букингемский дворец.

Правда ли это? Однажды всё откроется, говорит Овенден. Но пока это остается одной из тайн, скрытых под улицами Лондона.

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