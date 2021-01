Секретные подземные тоннели под Лондоном. Куда они ведут и для кого проложены?

Старое здание Военного министерства превращено в роскошный отель сети Raffles, причем историческое название сохранено - только в виде аббревиатуры, OWO (Old War Office)

Марк Овенден, писатель, телеведущий и автор вышедшей в сентябре книги Underground Cities: Mapping the tunnels, transits and networks underneath our feet ("Подземные города. Наносим на карту тоннели, переходы и сети, пролегающие у нас под ногами"), пишет, что Лондон "скрывает под своими улицами одну из самых замысловатых и активно используемых в мире систем коридоров, шахт и тоннелей".