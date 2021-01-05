Союз: сокращение вырубки леса лишит сельские регионы тысяч рабочих мест

Особенно сильно пострадает занятость в сельских регионах, которые в значительной степени зависят от лесного и деревообрабатывающего сектора, сообщил Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии.

По словам исполнительного директора союза Хенрика Вялья, вклад сектора в занятость является самым высоким в Центральной и Южной Эстонии. «Сегодня в лесном и деревообрабатывающем секторе прямо или косвенно занято 15 процентов населения Центральной и Южной Эстонии. В случае снижения объемов вырубки до 10 млн кубометров в год соответствующий показатель уменьшится примерно на одну пятую, что означает тысячи рабочих мест», – сказал Вялья.

Он отметил, что лесной и деревообрабатывающий сектор является одним из столпов региональной политики Эстонии и одним из важнейших сдерживающих факторов депопуляции, поскольку он создает соответствующие международному уровню высокооплачиваемые рабочие места за пределами крупных центров притяжения. «Рынок труда в небольших регионах Эстонии особенно сильно зависит от благополучия крупных предприятий, действующих в этом регионе, а наиболее важными работодателями часто являются предприятия лесного и деревообрабатывающего сектора», – подчеркнул Вялья.

Согласно оценке Вялья, развитие сельских регионов Эстонии стимулируется предприятиями, создающими высокую добавленную стоимость, которые привлекают в эти регионы квалифицированных специалистов. Он добавил, что за последние три года объем инвестиций местных предприятий лесного и деревообрабатывающего сектора составил более миллиарда евро.

Кроме того, по его словам, это самый автоматизированный и цифровизированный сектор в Эстонии — увеличение технологического потенциала и связанный с ним рост добавленной стоимости позволяют работающим в секторе людям получать более высокую заработную плату, чем в среднем по Эстонии.

По мнению Вялья, людям, потерявшим работу в лесном и деревообрабатывающем секторе, будет очень трудно найти равноценную альтернативу с точки зрения профессиональной самореализации и карьерных возможностей. Он пояснил, что уже сегодня во многих отраслях, действующих в небольших регионах Эстонии, работа приостановлена, и люди, несмотря даже на наличие большого желания, не всегда могут найти работу рядом с домом.

«К сожалению, ежедневные поездки между домом и рабочим местом, расположенным в более крупном центре притяжения, утомительны для психики, и накладны для кошелька, и часто такие проблемы решаются посредством переселения из региона», – сказал Вялья.

Сегодня добавленная стоимость, создаваемая лесным и деревообрабатывающим сектором, составляет в Центральной Эстонии 27 процентов и в Южной Эстонии 20 процентов от совокупной добавленной стоимости этих регионов. Уменьшение объемов вырубки леса до 10 млн кубометров в год снизит эти показатели почти на четверть.

«В Центральной и Южной Эстонии насчитывается в общей сложности почти 1800 предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности, которые прямо или косвенно обеспечивают работой несколько тысяч человек. Рабочие места, создаваемые в этом секторе, оказывают прямое влияние на положение и развитие расположенных в регионе фирм. Уменьшение объемов вырубки и, как следствие, исчезновение рабочих мест вызовут в секторе эффект снежного кома, который скажется на бизнесе и уровне жизни всего региона», – сказал Вялья.