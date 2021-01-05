Полиция поймала пятерых подростков, которые проникли на частную территорию

Поскольку публикация конкретного адреса могла привести к походам в этот дом других молодых людей, полиция не захотела детально комментировать этот инцидент. По словам пресс-секретаря полиции Рагне Кейск, пойманные на выходных подростки пошли в заброшенный дом именно потому, что друзья ранее делали то же самое и им было интересно своими глазами посмотреть, что скрывает в себе заброшенное здание, передает Sakala.

Вильяндиский молодежный полицейский Сигрит Яаго сказала, что на прошлый выходных местным полицейским поступили три сообщения, что в одно заброшенное здание ходят проводить время подростки. После одного сообщения полиции удалось поймать у дома пятерых несовершеннолетних, с которыми были проведена беседа на месте, чтобы объяснить, какие опасности и ответственность несут с собой прогулки по полуразрушенному зданию. После беседы полиция связалась с родителями и передала им детей.

«Полицейские также побеседовали с родителями и объяснили, что, с одной стороны, пребывание на чужой территории и самовольное вторжение запрещено и является наказуемым, с другой стороны, в полуразрушенных и заброшенных зданиях таятся опасности, которые дети не могут предвидеть и из-за которых они могут подвергать свою жизнь опасности, - сказала Яаго. - К сожалению, во время беседы с родителями выяснилось, что большинство из них не знают вообще, где проводят свободное время их дети, в какой компании находятся и чем занимаются во время школьных каникул».

Но поскольку стражи порядка не могут успеть везде и родители не в состоянии до мельчайшей детали знать, где находятся их дети, по словам Яаго, важно, чтобы каждый член сообщества внес свой вклад.

Она подчеркнула, что владельцы зданий должны со своей стороны сделать все, чтобы посторонние не попали в аварийные и пустующие здания. «Призываю родителей объяснить детям опасность нахождения на территории ветхих и пустующих построек», - сказала она.

По словам Сигрит Яаго, следует также дать понять детям, что находиться на любой частной территории без разрешения владельца строго запрещено и что за несоблюдение этого правила придется нести ответственность.