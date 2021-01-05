Картина дня: пенсионные накопления, убийство в Ласнамяэ и первые шаги нового мэра Нарвы

Танель Кийк: к концу января первую дозу вакцины могут получить 40 000 человек

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что с учетом последующих поставок вакцин цель состоит в том, чтобы к концу января вакцинировать в Эстонии 40 000 человек. Читать далее...

Ирья Лутсар: ближайшие дни покажут, какое влияние оказали новогодние праздники

«Как мы обратили внимание, самые большие показатели заражаемости обычно появляются по средам, четвергам и пятницам. Ближайшие дни покажут, какое влияние оказали на распространение коронавируса прошедшие новогодние праздники», - сказала профессор вирусологии Ирья Лутсар в интервью ERR. Читать далее...

В Валгаской больнице началась вакцинация от коронавируса

Во вторник, 5 января, утром в Валгаской больнице была сделана первая прививка от коронавируса, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Фото 〉 Обвиняющаяся в отмывании денег бизнесвумен не признала себя виновной

Во вторник в Харьюском уездном суде начался судебный процесс над обвиняемой в отмывании денег предпринимательницей Тийу Ярвисте и двумя другими фигурантами того же дела, никто из них не признал себя виновным. Читать далее...

Премьер-министр Латвии отправил в отставку министра здравоохранения

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") во вторник выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!") и в соответствии с соглашением о сотрудничестве коалиционных партий призвал объединение партий "Для развития/За!" выдвинуть нового кандидата в министры. Читать далее...

Пособия туристическим предприятиям внезапно уменьшили наполовину

Министерство экономики и коммуникаций решило вчера наполовину уменьшить меру поддержки применения новых бизнес-моделей для туристических предприятий, которая открывается послезавтра у EAS. «Это очень некрасивый сдвиг», - сказал Postimees предприниматель из сферы туризма. Читать далее...

Семейный врач: вакцина на основе mRNA уже после первой дозы дает вполне нормальную защиту

«Я считаю, что и в Эстонии могла бы возникнуть дискуссия на тему: вакцинировать меньше и основательнее или больше, но не совсем по учебнику», - приводит Postimees слова семейного врача Пирет Роспу. Читать далее...

В Таллинне коронавирус проник в попечительский дом: уже заражено 18 человек

Тест на коронавирус 13 клиентов и пяти работников Ируского попечительского дома оказался положительным. В учреждении проводится всеобщее тестирование, сообщает пресс-служба Таллинна. Читать далее...

ИЩУТ ХОЗЯЙКУ И СВИДЕТЕЛЕЙ 〉 Хозяйке собаки, покусавшей ребенка, грозит максимум штраф в 400 евро

Четвертого января около пяти часов дня рядом с лыжным трамплином в Нымме катавшегося на санках ребенка укусила собака, сообщила на своей странице в Facebook мать пострадавшего. Читать далее...

Таллинн планирует разрешить ходить в школу после каникул ученикам младших и выпускных классов

Если в четверг правительство Эстонии не примет иного решения, то Таллинн планирует разрешить со следующей недели ходить в школу ученикам младших и выпускных классов. Читать далее...

В Таллинне МуПо выписала штрафов почти на полмиллиона евро

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) за 12 месяцев 2020 года выписала безбилетникам в общественном транспорте и нарушителям парковки в городе 24 020 штрафов на общую сумму в 480 708 евро. Читать далее...

В больнице возник очаг заражения: все началось с одного пациента

Человек, вернувшийся из материковой больницы с коронавирусом, заразил еще семь пациентов Курессаареской больницы. Несколько сотрудников больницы также получили положительные тесты. Читать далее...

ЧТО ИЗВЕСТНО 〉 Приход Lidl в Эстонию окутан завесой тайны

Хотя в ближайшее время в летней столице появится несколько продуктовых магазинов, а в мае Lidl Eesti и OG Elektra объявили о своем намерении начать здесь торговлю, открытие магазинов скрыто завесой тайны. Читать далее...

Для детей, не посещающих детсады, введут обязательный контроль уровня развития

Почти шесть процентов детей не посещают детские сады, а в некоторых случаях у волости нет обзора их развития, поэтому Министерство образования и науки планирует внести поправку, которая сделает проверку их уровня развития обязательной. Читать далее...