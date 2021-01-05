Картина дня: пенсионные накопления, убийство в Ласнамяэ и первые шаги нового мэра Нарвы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 января.
На протяжении всего 2020 года многие жители Эстонии пристально следили за тем, чем в конечном итоге закончится сага с пенсионной реформой. В конце октября прошлого года Госсуд постановил, что реформа не противоречит Конституции, поэтому в тот же день президент провозгласила закон. Читать далее...
Во вторник вечером в Центр тревоги сообщили о стрельбе в ласнамяэской квартире. Полицейские задержали подозреваемого 80-летнего мужчину. Читать далее...
К чему приведет избрание на пост мэра Нарвы опытного политика, социал-демократа Катри Райк? Закончится ли конфликт между разными группировками Центристской партии? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире новый мэр Нарвы Катри Райк.
Postimees выбрал человеком 2020 года доктора Аркадия Попова, который внес огромный вклад в борьбу с коронавирусом в Эстонии. Читать далее...
Департамент здоровья Эстонии предупреждает, что в соцсетях распространяется фейковый снимок тестов на коронавирус: якобы на упаковке теста уже указано, будет он положительным или отрицательным. Читать далее...
Метеорологические службы предупредили, что к концу недели в Эстонии значительно похолодает, а через неделю должны ударить серьезные морозы. Известно, что другой сезонный вирус — грипп — плохо относится к сухому морозу, а как на него реагирует коронавирус? Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3806 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429, то есть 11,3% от общего количества тестов. Читать далее...
Пандемия еще больше углубит глобальное экономическое неравенство – как географически, так и социально, пишет Postimees. Вакцинация в ближайшие месяцы поможет уменьшить распространение вируса, но экономическое влияние вероятно сохранится надолго. Читать далее...
В России с 1 января 2021 года была введена единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Правда, из-за коронавируса до особого распоряжения правительства РФ оформление визы онлайн пока невозможно. Читать далее...
Идет последняя неделя школьных каникул, а вместе с ней 10 января завершится и введенное в середине декабря дистанционное обучение. Пойдут ли дети в понедельник в школу, станет известно в середине этой недели, когда выяснится, сколько новых зараженных появится после праздников. Читать далее...
Руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно хотел бы адаптировать свой департамент таким образом, чтобы он мог работать в любой ситуации. В том числе, в кризисное время. Во-вторых, он считает важным обновить базы данных, а в-третьих, он хочет определить нынешнее положение скорой помощи и больниц. Другими словами: он готов сделать все, чтобы Департамента здоровья оправдывал возложенные на него ожидания, пишет Postimees.
Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что с учетом последующих поставок вакцин цель состоит в том, чтобы к концу января вакцинировать в Эстонии 40 000 человек. Читать далее...
«Как мы обратили внимание, самые большие показатели заражаемости обычно появляются по средам, четвергам и пятницам. Ближайшие дни покажут, какое влияние оказали на распространение коронавируса прошедшие новогодние праздники», - сказала профессор вирусологии Ирья Лутсар в интервью ERR. Читать далее...
Во вторник, 5 января, утром в Валгаской больнице была сделана первая прививка от коронавируса, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Во вторник в Харьюском уездном суде начался судебный процесс над обвиняемой в отмывании денег предпринимательницей Тийу Ярвисте и двумя другими фигурантами того же дела, никто из них не признал себя виновным. Читать далее...
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") во вторник выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!") и в соответствии с соглашением о сотрудничестве коалиционных партий призвал объединение партий "Для развития/За!" выдвинуть нового кандидата в министры. Читать далее...
Министерство экономики и коммуникаций решило вчера наполовину уменьшить меру поддержки применения новых бизнес-моделей для туристических предприятий, которая открывается послезавтра у EAS. «Это очень некрасивый сдвиг», - сказал Postimees предприниматель из сферы туризма. Читать далее...
«Я считаю, что и в Эстонии могла бы возникнуть дискуссия на тему: вакцинировать меньше и основательнее или больше, но не совсем по учебнику», - приводит Postimees слова семейного врача Пирет Роспу. Читать далее...
Тест на коронавирус 13 клиентов и пяти работников Ируского попечительского дома оказался положительным. В учреждении проводится всеобщее тестирование, сообщает пресс-служба Таллинна. Читать далее...
Четвертого января около пяти часов дня рядом с лыжным трамплином в Нымме катавшегося на санках ребенка укусила собака, сообщила на своей странице в Facebook мать пострадавшего. Читать далее...
Если в четверг правительство Эстонии не примет иного решения, то Таллинн планирует разрешить со следующей недели ходить в школу ученикам младших и выпускных классов. Читать далее...
Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) за 12 месяцев 2020 года выписала безбилетникам в общественном транспорте и нарушителям парковки в городе 24 020 штрафов на общую сумму в 480 708 евро. Читать далее...
Человек, вернувшийся из материковой больницы с коронавирусом, заразил еще семь пациентов Курессаареской больницы. Несколько сотрудников больницы также получили положительные тесты. Читать далее...
Хотя в ближайшее время в летней столице появится несколько продуктовых магазинов, а в мае Lidl Eesti и OG Elektra объявили о своем намерении начать здесь торговлю, открытие магазинов скрыто завесой тайны. Читать далее...
Почти шесть процентов детей не посещают детские сады, а в некоторых случаях у волости нет обзора их развития, поэтому Министерство образования и науки планирует внести поправку, которая сделает проверку их уровня развития обязательной. Читать далее...
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