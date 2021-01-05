Картина дня: сотни новых зараженных, первые шаги нового мэра Нарвы и пенсионные накопления
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 января.
На протяжении всего 2020 года многие жители Эстонии пристально следили за тем, чем в конечном итоге закончится сага с пенсионной реформой. В конце октября прошлого года Госсуд постановил, что реформа не противоречит Конституции, поэтому в тот же день президент провозгласила закон. Читать далее...
Postimees выбрал человеком 2020 года доктора Аркадия Попова, который внес огромный вклад в борьбу с коронавирусом в Эстонии. Читать далее...
Департамент здоровья Эстонии предупреждает, что в соцсетях распространяется фейковый снимок тестов на коронавирус: якобы на упаковке теста уже указано, будет он положительным или отрицательным. Читать далее...
Метеорологические службы предупредили, что к концу недели в Эстонии значительно похолодает, а через неделю должны ударить серьезные морозы. Известно, что другой сезонный вирус — грипп — плохо относится к сухому морозу, а как на него реагирует коронавирус? Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3806 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429, то есть 11,3% от общего количества тестов. Читать далее...
К чему приведет избрание на пост мэра Нарвы опытного политика, социал-демократа Катри Райк? Закончится ли конфликт между разными группировками Центристской партии? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире новый мэр Нарвы Катри Райк.
Пандемия еще больше углубит глобальное экономическое неравенство – как географически, так и социально, пишет Postimees. Вакцинация в ближайшие месяцы поможет уменьшить распространение вируса, но экономическое влияние вероятно сохранится надолго. Читать далее...
В России с 1 января 2021 года была введена единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Правда, из-за коронавируса до особого распоряжения правительства РФ оформление визы онлайн пока невозможно. Читать далее...
Идет последняя неделя школьных каникул, а вместе с ней 10 января завершится и введенное в середине декабря дистанционное обучение. Пойдут ли дети в понедельник в школу, станет известно в середине этой недели, когда выяснится, сколько новых зараженных появится после праздников. Читать далее...
Руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно хотел бы адаптировать свой департамент таким образом, чтобы он мог работать в любой ситуации. В том числе, в кризисное время. Во-вторых, он считает важным обновить базы данных, а в-третьих, он хочет определить нынешнее положение скорой помощи и больниц. Другими словами: он готов сделать все, чтобы Департамента здоровья оправдывал возложенные на него ожидания, пишет Postimees.
Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что с учетом последующих поставок вакцин цель состоит в том, чтобы к концу января вакцинировать в Эстонии 40 000 человек. Читать далее...
«Как мы обратили внимание, самые большие показатели заражаемости обычно появляются по средам, четвергам и пятницам. Ближайшие дни покажут, какое влияние оказали на распространение коронавируса прошедшие новогодние праздники», - сказала профессор вирусологии Ирья Лутсар в интервью ERR. Читать далее...
Во вторник, 5 января, утром в Валгаской больнице была сделана первая прививка от коронавируса, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Во вторник в Харьюском уездном суде начался судебный процесс над обвиняемой в отмывании денег предпринимательницей Тийу Ярвисте и двумя другими фигурантами того же дела, никто из них не признал себя виновным. Читать далее...
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!