Картина дня: сотни новых зараженных, первые шаги нового мэра Нарвы и пенсионные накопления

Поспешившие забрать пенсионные накопления столкнулись со сложностями

На протяжении всего 2020 года многие жители Эстонии пристально следили за тем, чем в конечном итоге закончится сага с пенсионной реформой. В конце октября прошлого года Госсуд постановил, что реформа не противоречит Конституции, поэтому в тот же день президент провозгласила закон. Читать далее...

Аркадий Попов — человек года по версии Postimees

Postimees выбрал человеком 2020 года доктора Аркадия Попова, который внес огромный вклад в борьбу с коронавирусом в Эстонии. Читать далее...

Департамент здоровья предупреждает: в соцсетях распространяется фейковая фотография тестов на коронавирус

Департамент здоровья Эстонии предупреждает, что в соцсетях распространяется фейковый снимок тестов на коронавирус: якобы на упаковке теста уже указано, будет он положительным или отрицательным. Читать далее...

Опасны ли массовые катания с горок и убивает ли мороз коронавирус?

Метеорологические службы предупредили, что к концу недели в Эстонии значительно похолодает, а через неделю должны ударить серьезные морозы. Известно, что другой сезонный вирус — грипп — плохо относится к сухому морозу, а как на него реагирует коронавирус? Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 429 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3806 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429, то есть 11,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Катри Райк: нужны послабления к языковым требованиям для медиков

К чему приведет избрание на пост мэра Нарвы опытного политика, социал-демократа Катри Райк? Закончится ли конфликт между разными группировками Центристской партии? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире новый мэр Нарвы Катри Райк.

Эксперты предупреждают: бедные станут еще беднее, богатые разбогатеют

Пандемия еще больше углубит глобальное экономическое неравенство – как географически, так и социально, пишет Postimees. Вакцинация в ближайшие месяцы поможет уменьшить распространение вируса, но экономическое влияние вероятно сохранится надолго. Читать далее...

Россия приостановила выдачу электронных виз

В России с 1 января 2021 года была введена единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Правда, из-за коронавируса до особого распоряжения правительства РФ оформление визы онлайн пока невозможно. Читать далее...

Пойдут ли дети в школу? Это зависит от количества новых зараженных

Идет последняя неделя школьных каникул, а вместе с ней 10 января завершится и введенное в середине декабря дистанционное обучение. Пойдут ли дети в понедельник в школу, станет известно в середине этой недели, когда выяснится, сколько новых зараженных появится после праздников. Читать далее...

Ланно: мы слишком маленькие, чтобы заказывать вакцину самостоятельно

Руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно хотел бы адаптировать свой департамент таким образом, чтобы он мог работать в любой ситуации. В том числе, в кризисное время. Во-вторых, он считает важным обновить базы данных, а в-третьих, он хочет определить нынешнее положение скорой помощи и больниц. Другими словами: он готов сделать все, чтобы Департамента здоровья оправдывал возложенные на него ожидания, пишет Postimees.

Танель Кийк: к концу января первую дозу вакцины могут получить 40 000 человек

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что с учетом последующих поставок вакцин цель состоит в том, чтобы к концу января вакцинировать в Эстонии 40 000 человек. Читать далее...

Ирья Лутсар: ближайшие дни покажут, какое влияние оказали новогодние праздники

«Как мы обратили внимание, самые большие показатели заражаемости обычно появляются по средам, четвергам и пятницам. Ближайшие дни покажут, какое влияние оказали на распространение коронавируса прошедшие новогодние праздники», - сказала профессор вирусологии Ирья Лутсар в интервью ERR. Читать далее...

В Валгаской больнице началась вакцинация от коронавируса

Во вторник, 5 января, утром в Валгаской больнице была сделана первая прививка от коронавируса, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Фото 〉 Обвиняющаяся в отмывании денег бизнесвумен не признала себя виновной

Во вторник в Харьюском уездном суде начался судебный процесс над обвиняемой в отмывании денег предпринимательницей Тийу Ярвисте и двумя другими фигурантами того же дела, никто из них не признал себя виновным. Читать далее...