Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцины

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», - говорится на официальном сайте Кремля.

Также были обсуждены вопросы решения продолжающегося на Востоке Украины конфликта.

И Россия, и Германия недавно начали массовую вакцинацию, чтобы обуздать распространение коронавируса и исключить повторное введение жестких мер.

Если Германия использует вакцину, которую совместно разработали американские гиганты Pfizer и расположенное в Майнице BioNtech, то в России используется домашний «Спутник-V».

Россия сообщила о регистрации «Спутника» в августе, еще до начала масштабных клинических исследований. Быстрое одобрение вакцины вызвало подозрения в ее безопасности, и некоторые критики назвали ее рабочим инструментом для оказания геополитического влияния России.

Россия начала массовую вакцинацию в декабре. Прежде всего вакцинируют медиков, учителей и пожилых людей.

По словам директора центра Гамалея, разработавшего вакцину, Александра Гинцбурга, на данный момент вакцинированы больше миллиона человек.

Россия поставила свою вакцину в Белоруссию, Сербию и Аргентину, а также сообщила об отправке 2,6 миллиона доз в Боливию, но признала сложности с производственными мощностями.

Как знак о признании «Спутника» на Западе, британско-шведская фирма AstraZeneca сообщила о начале клинических исследований смеси своей вакцины с российской.

Обе вакцины, и AstraZeneca AZD1222, и «Спутник-V» созданы на основании векторов аденовируса, но неясно, когда эти тесты буду проведены.