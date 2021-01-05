Фото ⟩ Смотрите не только под ноги: над головами пешеходов нависают опасные сосульки
С приходом снежной зимы образовались сосульки, которые представляют опасность для пешеходов. Такая ситуация, например, наблюдается на улице Пикк в Раквере.
С приходом снежной зимы образовались сосульки, которые представляют опасность для пешеходов. Такая ситуация, например, наблюдается на улице Пикк в Раквере.
Вице-мэр Раквере Керт Карус сказал, что город знает о проблеме и занимается ее решением, пишет Virumaa Teataja. «Наш осуществляющий надзор сотрудник каждое утро делает обход по городу и смотрит, как обстоят дела с уборкой снега, сосульками и прочим», - сказал он.
«Мы знаем о сосульках на улице Пикк, но они есть и в других местах. Мы пытаемся связаться с владельцами недвижимости и напомним им, что обслуживание недвижимости является их задачей», - уточнил вице-мэр.
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