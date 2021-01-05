В Пюхтице простились с умершим от коронавируса отцом Димитрием

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил соболезнования настоятельнице Пюхтицкого монастыря матушке Филарете: «Почивший пастырь немало потрудился на благо Святого Православия, совершая важное и ответственное служение старшего священника и духовника Пюхтицкой обители. С ревностью о славе Господней и строгостью, страстворенной любовью Христовой, он принимал на исповедь всех насельниц, приходивших к нему за советом и утешением, а также и многочисленных паломников, притекающих к месту благодатного явления Матери Божией».

Отец Димитрий в течение нескольких недель боролся с коронавирусной инфекцией. Почти весь монастырь был заражен, но сейчас постепенно восстанавливается после болезни и карантина. Сердце 80-летнего священника, недавно перенесшего инфаркт, остановилось 3 января. Прихожане все это время с надеждой ждали новостей об отце Димитрии и даже успели порадоваться тому, что ему стало лучше, но вирус оказался коварнее.