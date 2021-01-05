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Кристина Каллас
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В Пюхтице простились с умершим от коронавируса отцом Димитрием

Отец Димитрий Ходов.

ФОТО: Эстонская православная церковь Московского Патриархата

Сегодня в Пюхтицком Успенском ставропигиальном монастыре прошло отпевание старшего священника митрофорного протоиерея Димитрия Ходова, скончавшегося 3 января от коронавируса.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил соболезнования настоятельнице Пюхтицкого монастыря матушке Филарете: «Почивший пастырь немало потрудился на благо Святого Православия, совершая важное и ответственное служение старшего священника и духовника Пюхтицкой обители. С ревностью о славе Господней и строгостью, страстворенной любовью Христовой, он принимал на исповедь всех насельниц, приходивших к нему за советом и утешением, а также и многочисленных паломников, притекающих к месту благодатного явления Матери Божией».

Отец Димитрий в течение нескольких недель боролся с коронавирусной инфекцией. Почти весь монастырь был заражен, но сейчас постепенно восстанавливается после болезни и карантина. Сердце 80-летнего священника, недавно перенесшего инфаркт, остановилось 3 января. Прихожане все это время с надеждой ждали новостей об отце Димитрии и даже успели порадоваться тому, что ему стало лучше, но вирус оказался коварнее.

«Отца Димитрия хорошо знали прихожане не только из разных храмов Эстонии, но и из других стран, а также даже далекие от Церкви люди. Его любили за мудрые наставления, поддержку, добрую улыбку. Общаясь с батюшкой, все чувствовали силу его молитвы, отеческую заботу и многие открывали для себя Христа, потому что батюшка сам был живым примером жизни по Евангелию», - сказано на сайте монастыря.

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