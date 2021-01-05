Вт, 5.01.2021
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Таави Тийльманн
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А вдруг? ⟩ Выставлен на продажу замок легендарного борца с пиратами

Замок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Замок Купленд в Нортумберленде, Англия, когда-то принадлежавший легендарному борцу с пиратами, можно купить за два миллиона евро, предлагает Kodustiil. Столько же стоит квартира с одной спальней на лондонской Слоун-сквер.

В большом замке одиннадцать спален, пять ванных комнат, игровая и бильярдная, а также винный погреб. В замке много свободного места, есть даже отдельные трехкомнатные гостевые апартаменты и летний коттедж. Интерьеры замка тоже впечатляют.

На территории замка площадью 10 000 квадратных метров расположены конюшни и пастбища для лошадей. Есть также невероятные виды на горы, луга и леса. Замок расположен в сельской местности, в хорошем и тихом месте, но при этом имеет хорошее сообщение с крупными городами.

Когда-то замок принадлежал легендарному борцу с пиратами, мореплавателю, сэру Шалонеру Оглу, который в 1713 году уничтожил коварного пирата Черного Барта. Черный Барт, также известный как Бартоломью Робертс, ограбил в Карибском море 456 кораблей и считается самым удачливым пиратом своего времени.

С предложением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ. 

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