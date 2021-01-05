В этом году мероприятия в честь Дня независимости будут транслировать из Пайде

Концерт подготовит Kinoteater, вечерний эфир будет транслироваться ETV из Пайде.

«Эпицентром всех вечерних мероприятий 24 февраля в этот раз будет сердце и центр Эстонии — Пайде. На самом деле мы и раньше рассматривали Пайде в качестве места для приема, но обычное количество публики не поместилось бы в Пайдеский дом музыки и театра. Но в этом году все иначе, а мы продолжаем добрую традицию проводить праздник в как можно большем числе мест в Эстонии», - сказал пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ.

Обычно в преддверии годовщины ЭР выдающихся жителей и друзей Эстонии награждают государственными наградами. «В этом году это произойдет непосредственно перед годовщиной, вместе с речью президента и составленным специально для этого вечера концертным представлением истории этих замечательных людей создадут достойный и прекрасный телевизионный вечер», - добавил Линнамяэ.

В этом году творческая команда концерта годовщины республики будет состоять из команды Kinoteater, концерт будет вдохновлен мыслью Юрия Лотмана о том, что основным позитивным стимулом развития культуры является столкновение противоположностей. «Хотя нам нужно, чтобы рядом с нами находились похожие на нас люди, по-настоящему вдохновляющими для нас являются те контакты и дружеские связи, в которых мы встречаемся с отличными от нас людьми. Развитие и рост происходят в пограничных зонах и местах соприкосновения», - пояснил Пааво Пийк из Kinoteater.

В состав постановочной команды входят Хенрик Калмет, Пааво Пийк, Пауль Пийк, Сандер Мёльдер (музыкальный руководитель), Аннели Арусаар (художник) и Прийт Мийк (продюсер).

Для национального телерадиовещания День независимости начнется еще рано утром вместе с поднятием государственного флага и будет продолжаться до позднего вечера. «Транслировать в прямом эфире из самого сердца Эстонии концерт и речь президента — это для нас первый подобный и очень особенный опыт. Без сюрпризов, которые позволяет устроить телевидение, не обойдется и в этот вечер», - сказала главный редактор передач впечатлений ERR Кармель Килланди.

По словам директора Пайдеского дома музыки и театра Марты-Берил Грауберг, посвященный годовщине республики концерт в Пайде является и для дома музыки и театра, и для всего города серьезным признанием и доказательством, что происходящее в расположенном в центре Эстонии небольшом городке замечают и считают важным. «Действующие ограничения являются для нас в данном случае исключительным шансом, поскольку в обычном формате, вместе с публикой, мероприятие не поместилось бы в нашем здании. Мы пребываем в возбужденном ожидании и радуемся, что главное мероприятие годовщины республики и речь президента именно отсюда попадут через телеэфир в дома Эстонии», - сказала она.

Ранее годовщина республика отмечалась 24 февраля и в предшествующие ему дни рядом мероприятий, в которых в общей сложности участвовали тысячи человек. Поскольку коронавирус пока не собирается отступать, большая часть торжественных мероприятий пройдет без физического присутствия публики.