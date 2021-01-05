Пособия туристическим предприятиям внезапно уменьшили наполовину

EAS еще прошлой осенью сообщил, что 7 января с одобрения Министерства экономики и коммуникаций будет открыта мера поддержки для турбизнеса, и ее объем составит 4,1 млн евро. Теперь же предприятия туристического сектора получили от EAS письмо о том, что 4 января министерство решило уменьшить объем поддержки на 2 млн евро, т.е. наполовину. «Министерство, которое формирует политику, имеет право определять бюджеты мер и туров ходатайств, EAS как прикладная организация обязана открыть тур в соответствии с решениями министерства», - значится в письме, отправленном предпринимателям.

EAS отмечает в письме, что ходатайства предпринимателей будут приняты минимум на сумму, в 2,5 раза превышающую утвержденный бюджет тура, минимум на сумму в 5,25 млн евро. «Поданные ходатайства EAS будет рассматривать в порядке их поступления с учетом действующего объема бюджета», - пишет EAS. «Это очень некрасивый сдвиг», - сказал предприниматель в сфере туризма, акционер Tagurpidi Maja Кульдар Лейс. Если прежние меры поддержки предназначались для покрытия недополученного дохода наиболее пострадавших от коронапандемии турфирм, то нынешняя мера поддержки новых бизнес-моделей иная, для ходатайства необходимо составлять бизнес- и финансовые планы. Т.е. предприятия с осени проделали серьезную работу.

Кульдар Лейс ФОТО: Sille Annuk

«Фирмы заставляют писать бизнес- и финансовые планы. Многие из них наняли для этого профессиональных составителей проектов, поскольку ходатайства EAS сложны. А теперь выясняется, что это была работа впустую», - сказал Лейс. Они написали проект сами, без посторонней помощи, поскольку речь идет о новой туристической достопримечательности, которую они сами знают лучше всего.

О чем именно идет речь, Лейс не пожелал уточнить, поскольку без пособия EAS проект не будет реализован.

По словам Лейса, они еще в прошлом году получили от EAS информацию о том, что интерес к пособию высок, и его проявили около 200 предприятий. Представители этих предприятий составили бизнес-планы, и теперь им придется наперегонки ввести их в четверг утром в форму ходатайства EAS. Т.е. победят более быстрые пальцы. Чем больше информации подготовили предприниматели, тем больше информации будет необходимо ввести и тем больше процесс займет времени.

Министерство экономики пока не ответило на вопросы Postimees о том, почему объем поддержки был уменьшен за считанные дни до ее открытия и по чьему почину это было сделано. Специалист по связям с общественностью Мартин Альтрая заявил, что решение может комментировать и обосновать министерство. В то же время он отметил, что на предварительной консультации об этой мере побывало свыше ста проектов, менторской услугой воспользовались более 20 предприятий, а на инфодне присутствовало свыше 200 слушателей, т.е. EAS понимает вопросы предпринимателей в свете неожиданного решения министерства.

В прошлом году EAS финансировал около 60 мелких проектов, размер пособия составил 5000 – 20 000 евро на проект. Пособия получили очень разные фирмы турсектора, от гостиничных предприятий и заведений общепита до тех, кто предлагает активный отдых, и аквапарков. С помощью пособий, по данным EAS, развивают бесконтактные услуги, рекламируют услугу, увеличивают энергосбережение и продлевают сезон.