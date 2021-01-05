Дорога на поезде от Таллинна до Палдиски будет занимать один час

"Благодаря завершению ремонтных работ движение поездов между Таллинном и Палдиски станет самым быстрым за все время. Продолжительность поездок в большинстве случаев будет в пределах одного часа, и некоторые из них будут занимать всего лишь 58 минут", – пояснил руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

Ежедневно в обоих направлениях будет ходить 15 поездов, и это означает, что в большинстве случаев поезда будут ходить примерно через каждый час.

Так как отдельные изменения произойдут также и во временах отправлений рейсов в Турба, Кейла и Пяэскюла, ознакомиться с новым расписанием следует всем пассажирам, которые пользуются маршрутами Западного направления.