Семейный врач: вакцина на основе mRNA уже после первой дозы дает вполне нормальную защиту

Вчера в Эстонию прибыла вторая партия вакцины от Covid-19 с 9750 дозами: «Уколоть половину и через несколько недель довести до конца вакцинацию тех же людей, или уколоть 10 000 доз 10 000 людей, а позже, когда выбор будет больше и дефицита в вакцине уже не будет, спокойно добавить вторую дозу?» Роспу объяснила: «По крайней мере вакцины на основе mRNA уже после первой дозы дают вполне нормальную защиту, вторая доза предназначена для более эффективного иммунитета».