Вт, 5.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Коронавирус
  • Семейный врач: вакцина на основе mRNA уже после первой дозы дает вполне нормальную защиту
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1 мин для прочтения

Семейный врач: вакцина на основе mRNA уже после первой дозы дает вполне нормальную защиту

Пирет Роспу.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

«Я считаю, что и в Эстонии могла бы возникнуть дискуссия на тему: вакцинировать меньше и основательнее или больше, но не совсем по учебнику», - приводит Postimees слова семейного врача Пирет Роспу.

Вчера в Эстонию прибыла вторая партия вакцины от Covid-19 с 9750 дозами: «Уколоть половину и через несколько недель довести до конца вакцинацию тех же людей, или уколоть 10 000 доз 10 000 людей, а позже, когда выбор будет больше и дефицита в вакцине уже не будет, спокойно добавить вторую дозу?» Роспу объяснила: «По крайней мере вакцины на основе mRNA уже после первой дозы дают вполне нормальную защиту, вторая доза предназначена для более эффективного иммунитета».

«Я не до конца уверена в том, что идея охвата одной дозой большего количества людей является хорошей, но кажется, что эту возможность можно было бы взвесить», - сказала доктор.

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