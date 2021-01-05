В Таллинне коронавирус проник в попечительский дом: уже заражено 18 человек

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, отвечающей в Таллинне за социальную сферу, Ируский попечительский дом находится в постоянном контакте с Департаментом здоровья и все клиенты, а также работники таллиннского учреждения будут протестированы.

«Сдавшие положительный тест на коронавирус клиенты дома попечения находятся под круглосуточным наблюдением и обеспечены постоянным сестринским уходом. Родственники всех клиентов с положительным тестом оповещены, - отметила Бешкина. – Поскольку город готовился к подобной ситуации, в каждом муниципальном учреждении есть кризисный план. Ируский попечительский дом действует в соответствии со своим планом. Ранее в попечительском доме были ограничены контакты между отделениями, посещения клиентов были запрещены, что помогло держать ситуацию под контролем. В данный момент все отделения изолированы, контактов между ними нет, средствами индивидуальной защиты клиенты и сотрудники обеспечены».