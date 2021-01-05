Вт, 5.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • Таллинн планирует разрешить ходить в школу после каникул ученикам младших и выпускных классов
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Таллинн планирует разрешить ходить в школу после каникул ученикам младших и выпускных классов

Школа. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Если в четверг правительство Эстонии не примет иного решения, то Таллинн планирует разрешить со следующей недели ходить в школу ученикам младших и выпускных классов.

Остальные ученики столичных школ после каникул будут учиться дистанционно, пишет Rus.ERR.

Заведующий Таллиннским департаментом образования Андрес Паюла настроен оптимистично: «Исходя из предварительной информации мы знаем, что начальные классы точно продолжат учебу в школе, а также старшие классы, если не будет отдельных дополнительных ограничений. Если решением правительства детям позволят вернуться в школы, то у нас нет никаких причин устанавливать другие правила. Таллинн всегда придерживался точки зрения, что ученики начальных классов должны ходить в школу».

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