Таллинн планирует разрешить ходить в школу после каникул ученикам младших и выпускных классов

Заведующий Таллиннским департаментом образования Андрес Паюла настроен оптимистично: «Исходя из предварительной информации мы знаем, что начальные классы точно продолжат учебу в школе, а также старшие классы, если не будет отдельных дополнительных ограничений. Если решением правительства детям позволят вернуться в школы, то у нас нет никаких причин устанавливать другие правила. Таллинн всегда придерживался точки зрения, что ученики начальных классов должны ходить в школу».