Фото: из-за мусоровоза прямо в центре города образовалась яма

Перед Новым годом, 28 декабря, водитель мусоровоза в Пайде на улице Парги при маневре в парке Пеэтри нанес такие большие повреждения грунту, что город решил потребовать от предприятия по утилизации отходов деньги на восстановление озеленения.
Город сообщил предприятию, что поврежденный участок земли находится на территории города Пайде. Предприятию предложили добровольно устранить нанесенный ущерб. Это означает, что повреждение почвы, то есть образованные мусоровозом колеи необходимо ликвидировать не позднее 15 января. Озеленение следует восстановить как можно скорее, в зависимости от погодных условий, а смесь травяных семян для газона посеять самое позднее в мае, пишет Järva Teataja.
Город предложил предприятию, что Пайде сам проведет восстановительные работы и выставит фирме счет для оплаты.
Предприятие принесло извинение за достойный сожаления случай и сообщило, что согласно возместить расходы на восстановление земельного участка. На одном снимке запечатлено, как мусоровоз, вероятно, застрял в мягком грунте, поскольку его пытаются вытянуть с помощью троса.
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