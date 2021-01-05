Фото: из-за мусоровоза прямо в центре города образовалась яма

Город сообщил предприятию, что поврежденный участок земли находится на территории города Пайде. Предприятию предложили добровольно устранить нанесенный ущерб. Это означает, что повреждение почвы, то есть образованные мусоровозом колеи необходимо ликвидировать не позднее 15 января. Озеленение следует восстановить как можно скорее, в зависимости от погодных условий, а смесь травяных семян для газона посеять самое позднее в мае, пишет Järva Teataja.