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Криста Фишер
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В Таллинне МуПо выписала штрафов почти на полмиллиона евро

МуПо.

ФОТО: Konstantin Sednev/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) за 12 месяцев 2020 года выписала безбилетникам в общественном транспорте и нарушителям парковки в городе 24 020 штрафов на общую сумму в 480 708 евро.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МуПо, отметив, что за год чиновники полиции выписали 3624 штрафа безбилетникам на общую сумму в 72 268 евро.

За нарушения правил парковки МуПо выписала в прошлом году 20 396 штрафов на сумму в 408 440 евро.

В декабре муниципальная полиция выписала безбилетникам 160 штрафов на общую сумму в 3182 евро. За нарушения парковки было выписано 2133 штрафа на сумму в 42 680 евро.

В 2019 году МуПо назначила безбилетникам в общественном транспорте и нарушителям парковки в городе 23 108 штрафов на общую сумму в 440 434 евро.

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