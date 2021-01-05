В Таллинне МуПо выписала штрафов почти на полмиллиона евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба МуПо, отметив, что за год чиновники полиции выписали 3624 штрафа безбилетникам на общую сумму в 72 268 евро.

За нарушения правил парковки МуПо выписала в прошлом году 20 396 штрафов на сумму в 408 440 евро.

В декабре муниципальная полиция выписала безбилетникам 160 штрафов на общую сумму в 3182 евро. За нарушения парковки было выписано 2133 штрафа на сумму в 42 680 евро.