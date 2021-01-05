На Сааремаа и Хийумаа прибыла первая партия вакцин от Covid-19

Сегодня утром на Хийумаа самолетом прибыла первая партия из 160 доз вакцины от коронавируса. Все прибывшие вакцины были отправлены в больницу Хийумаа. «В первую очередь вакцинируют весь медицинский персонал в больнице, а также персонал и клиентов дома престарелых Тохври. Все, кто не отказался от вакцинации, будут вакцинированы», - сказал Postimees заместитель волостного старейшины Херго Тасуя. О следующей поставке вакцины ему пока ничего неизвестно.

Меели Паесюльд, семейный врач центра Кярдла: «Семейных врачей Хийумаа завтра в 14:00 торжественно приглашают в больницу на вакцинацию». Туда едет персонал центра семейных врачей Кярдла и семейный врач с медсестрой из Эммасте.

«На Сааремаа мы начнем вакцинацию завтра, в среду, проблем быть не должно, и семейные врачи вовремя получат согласованные дозы», - сказала семейный врач Силле Вяли. Медперсонал должен быть вакцинирован везде по плану, уверена Вяли.

Семейный врач Центра семейной медицины Курессааре Мари Соотс подтвердила, что на Сааремаа вакцины также прибыли сегодня к полудню на машине. По ее словам, они получили 40 доз. «К концу недели наши семейные врачи и медсестры точно будут вакцинированы», - добавил он.

Однако член правления Сааремааской больницы и заведующий лечебной частью Эдвард Лаане обеспокоен ситуацией, по его словам, они оформили заказ вакцины в электронной среде, но пока не получили ответа. «Мы также не знаем, когда придут вакцины», - сказал Лаане.