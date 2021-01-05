Двое убитых и трое раненых: в среду пройдет предварительное заседание по делу лихулаского стрелка

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, пояснив, что в ходе предварительного заседания будут рассмотрены ходатайства сторон и назначено расписание следующих заседаний.

Ляэнеская окружная прокуратура в конце ноября 2020 года предъявила 32-летнему Микку Таррасте обвинение в убийстве, совершенном опасным для общественности способом, а также в незаконном обращении с боеприпасами.

Об этом BNS сообщила пресс-служба прокуратуры. По данным стороны обвинения, 32-летний Таррасте в состоянии алкогольного обвинения 6 июня 2020 года, в нарушение Закона об оружии, перевозил в своем автомобиле огнестрельное оружие. Неподалеку от заправочной станции в Лихула он совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия, чтобы скрыть уже совершенные им правонарушения.

Последовавшего за ним мотоциклиста Таррасте обстрелял и смертельно ранил, а затем открыл огонь по двум автомобилям. Мотоциклист погиб, но в автомобилях никто не пострадал.

«Мотоциклиста и ехавшие за мотоциклом автомобили Таррасте обстрелял, желая скрыть совершенные им правонарушения, а затем скрыться на своем хуторе», - пояснил прокурор Гарди Андерсон. Выпущенная Таррасте пуля в направлении одного из автомобилей перелетела через шоссе государственного значения и попала в стену здания спасательной команды Лихула.

Затем обвиняемый начал движение по дороге Тууди-Раудтеэ, в направлении своего хутора, где открыл огонь по встречному автомобилю «Жигули». Сидевший за рулем мужчина получил ранение, опасные для жизни ранения получили двое детей на заднем сиденье и смертельное ранение — ехавшая в той же машина на переднем пассажирском сиденье женщина.